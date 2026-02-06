南部中心／莊舒婷、鄧山田 高雄市報導

高雄冬日遊樂園即將在明天登場，６日上午開始工作人員將兩尊15米高的超人力霸王迪卡和初代依序充氣，並移動到海面上進行定位，雖然一早天空下起毛毛細雨，不過很快就放晴，也吸引了大批民眾提前搶拍。





冬日遊樂園週六登場 超人力霸王迪卡.初代就定位

小朋友拿超人力霸王公仔，與超人氣模合影。（圖／民視新聞）一早充好氣的超人力霸王迪卡，整尊被吊車吊起來，移動到海面上，雖然天空一度下起雨，不過還好很快放晴。兩艘工作船，一前一後，將迪卡移動到珊瑚礁群好望角，並由工作人員進行相關調整與水下固定。民視記者莊舒婷：「高達15公尺的超人力霸王迪卡，已經來到水面上就定位，帥氣又壯觀的模樣，吸引不少民眾先來搶拍。」有阿公阿嬤帶著孫子們，提早來朝聖，也有小朋友手拿心愛的小超人，要跟大超人同框拍照。小朋友：「因為我很喜歡所以叫媽媽帶我來，很酷我們有去拍他的那個模型。」民眾：「因為他們明天要回金門了，所以今天趕快帶他們來看，已經講了好幾天了啦，所以應該是蠻喜歡的啦。」高市府觀光局局長高閔琳：「因為這次的這個IP他其實是寫實版，他跟圓潤的造型跟體積，還有受風力風阻，整個影響都是不同的，所以我們也在現場做了很多，包括我們要如何固定這個IP在浮台上。」

冬日遊樂園週六登場 超人力霸王迪卡.初代就定位

開幕式即將到來，水上超跑出動進行彩排。（圖／民視新聞）另一尊海上主角，也準備充氣，原本懶洋洋、扁扁的氣模，隨著空氣持續進入，超人終於甦醒過來。民視記者莊舒婷：「下午時間超人力霸王初代，也已經充氣完成，右手垂直左手平行的經典手勢，也讓許多小朋友相當瘋狂。」小朋友vs.記者：「三個人想要來看，我就覺得很喜歡很帥嗎嗯帥。」

隨後大型吊車將超人力霸王初代整尊吊起，輕輕放在海面上，移動到高雄流行音樂中心音浪塔前，與迪卡會合，而飄在空中的Q版超人力霸王，以及水上超跑也都現身，為7日的開幕活動進行彩排。中信造船特助沈士勳：「第一個要件是風，第二個要件是我們船必須慢速行走，不要讓他有風吹的影響。」高雄冬日遊樂園將從2月7日，持續到3月1日，歡迎大小朋友來到高雄感受超人城市魅力。

