冬日遊樂園開幕第四天 高雄郵局推限量郵票套組遭瘋搶

高雄冬日遊樂園，開幕第四天，遊玩人潮強強滾，不只愛河灣看得到超人力霸王，連美濃、杉林花海都有超人蹤跡，變身守護花海超人，甚至高雄郵局，也化身"超人通訊站"，同步推出主題紀念章跟限量郵票套組，吸引眾多粉絲搶購。

冬日遊樂園，更新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等七項機械遊具。（圖／民視新聞）

模仿"初代"對戰"哥摩拉"，發動攻擊，超人力霸王，魅力風靡全台，即使是上班日，仍有許多家長特別放假，帶小孩來圓兒時夢想。民眾：「我小時候也有看這個，這次做得真的很不錯，他有還原經典的那個場面，看起來就特別有感，然後看到就想擺那個姿勢。」小朋友：「他至少有把這個60周年裝置，有辦出來，從幼稚園中班開始算，喜歡六七年。」要讓大小朋友玩得盡興，今年的冬日遊樂園，不只22項遊樂設施全面免費對外開放，更新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等七項機械遊具，其中逼真的恐龍展演，更帶來震撼的視覺體驗。民眾：「比較寬比較寬，動線安排比較好一點，小孩子喜歡，因為畢竟有IP他們比較喜歡，那種連結感比較強。」民眾：「還蠻不錯的啦，因為這樣讓小朋友，可以更多一些拍照的地方。」

超人力霸王藝術裝置，在美濃、杉林花海現蹤，變身守護花海超人。（圖／美濃區公所）

超人力霸王，不只現身愛河灣，火車站也能看到超人力霸王藝術裝置，甚至還在美濃、杉林花海現蹤，變身守護花海超人。民眾：「我們剛剛已經去旗山，看了旗山的那隻了，小隻的，現在來看這隻大隻的，很可愛有紀念感，就是非常的喜歡。」民眾：「也是蠻酷的，還蠻漂亮的，有驚豔到我們這樣。」高雄郵局，也化身"超人通訊站"，同步推出主題紀念章跟限量郵票套組，吸引眾多粉絲搶購，讓整座城市，處處都可見超人的身影！

