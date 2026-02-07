冬日遊樂園開幕！ 日知名IP「超人力霸王」席捲港都

高雄市 / 綜合報導

高雄冬日遊樂園今(7)日開幕，以超人力霸王為主題，不管是水面、岸邊或是陸地，超過30隻公仔、模型，讓大朋友小朋友一飽眼福。其中兩座大隻氣模更是超過15公尺，還有配合燈光音樂秀，吸引不少人來朝聖。而餐飲、飯店業者看準這波熱潮，推出不少相關專案搶商機。

磅礡音樂響徹愛河灣，燈光配合節奏一盞盞亮起，最後匯聚在胸口以超人力霸王為主題的高雄冬日遊樂園7日正式開幕，前一天的燈光秀彩排，就已經吸引不少民眾，一睹超人力霸王的風采，不只兩座15公尺高的充氣模型駐立岸邊，還有Q板的雙手平行在空中翱翔，彷彿巡視保衛整個愛河灣，這次冬日遊樂園從碼頭到陸地，就超過30隻超人力霸王公仔模型。

記者VS.民眾說：「很逼真啊，(那你喜歡嗎)還不錯啊還不錯啊，(帶全家都來)對對對。」滿逼真全家都來，雙手交叉胸前，超人力霸王的招牌十字動作，實在有夠帥氣，這次聯名活動吸引大批旅客，也帶動高雄飯店及餐廳商機，圓圓眼睛紅色頭盔，熱騰騰的包子被作成超人力霸王造型，超級可愛，還有民眾拿起來自拍打卡，除了餐點，也有飯店推出主題住房專案，搭配船票周邊商品等等。

飯店整合行銷部副理連曉其說：「住房3999元起，會搭贈超人力霸王的周邊商品，凡出示相關配件，可在咖啡廳享飲品第2杯半價。」飯店行銷公關部經理劉佳貞說：「除夕到初三熱門的日子呢，目前飯店住房率都已經超過8成上看9成。」風靡日台60年的超人力霸王，這回在高雄正式登場，除了要成為城市超人守護港都，更要為高雄帶來一波觀光熱潮。

