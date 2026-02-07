冬日遊樂園開幕 超人降臨港都

高雄冬日遊樂園7日在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，今年以日本經典英雄IP「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，共兩座高達15公尺巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身；此外，市府也邀請70名救災、救護及疏運人員等「城市超人」一起現身，象徵守護城市與港灣。

高雄全面迎接超人力霸王降臨，市府推出「海陸雙域超人」特別企畫。海域部分，由智慧無人船及10艘水上超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇帥氣進場；陸域則向花蓮堰塞湖溢流救災行動及各領域城市英雄致敬。

其中包括見義勇為的簡姓大學生、「鏟子超人」網紅吉雷米、高捷歌神林忠明站長等救災救護維護社會秩序等70名超人走上紅毯入場，象徵無名英雄齊心守護城市，現場宛如一場跨世代的英雄盛會。

市長陳其邁表示，擔任市長5年來，每逢大型活動都必須絞盡腦汁，讓大朋友、小朋友都能在城市中自在又幸福，這正是市長的重要責任。而這背後，則有許多默默付出的城市超人，一同努力守護這座城市。因此，今年特別邀請日本經典英雄IP「超人力霸王」降臨港都，象徵守護高雄，也感謝超人力霸王為市民朋友帶來幸福又奇幻的體驗。

高市府指出，在正式開園前，超人力霸王已於高雄海、陸、空齊發，以酷帥姿態展開城市守護任務，多個景點角落如高雄火車站、高捷美麗島站、美濃花海等皆可見其蹤跡。

除全球首次「超人力霸王」大型水上氣膜亮燈外，兩座高達15公尺的「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」巨型寫實作品，分別於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角霸氣現身；碼頭樂園也設置多組核心英雄主題藝術裝置，包括初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，讓超人粉絲與遊客一飽眼福。

觀光局指出，南部冬季氣候穩定，最適合親子出遊，今年高雄冬日遊樂園共22項遊樂設施再次「全面免費」開放，並新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車等7項機械遊具，同時貼心規畫2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求。