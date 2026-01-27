冬日遊樂園2月7日登場 超人力霸王現身打造慶典

高雄冬日遊樂園活動將於二月七日至三月一日登場，以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名英雄角色超人力霸王現身愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局廿七日表示，「高雄冬日遊樂園活動」將於二月七日至三月一日登場，以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名英雄角色超人力霸王現身愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭，打造「超人慶典」，邀請全國民眾春節前後走訪港都，感受高雄獨有的節慶魅力。

市長陳其邁表示，高雄冬日遊樂園今年適逢超人力霸王六十周年，將由初代超人力霸王及超人力霸王迪卡首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見。

觀光局補充說，高雄冬日遊樂園市府亦再次與港務公司合作，讓十六至十八號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，同時還有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，還有美味的餐飲市集等。碼頭樂園更推出超人力霸王見面會，歡迎喜愛超人力霸王的大小朋友，把握機會近距離見證英雄魅力。

觀光局指出，燈會期間周周都有精彩活動，有親子互動舞台及超人力霸王見面會、寫生/著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎、變身吧！運動超人等活動，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒。此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日亦有燈光秀展演，一定會帶給大家精彩的藝文饗宴。