黃千瑞／崇學馬光中醫診所院長

隨著冬日天氣逐漸轉涼，甚至偶爾下個小雨，門診中就會有許多來看筋骨痠痛的患者。「唉唷，我最近都可以當氣象台了，只要膝蓋開始痠痛，就知道又要變天了。」「最近早上起床，手腳關節頂扣扣，都要活動伸展一下才會覺得舒服。」

筋骨痠痛，凡是肌肉、韌帶、肌腱、筋膜等軟組織或骨骼損傷所引發的疼痛不適感，也就是中醫說的「傷筋」或「傷骨」，例如各類慢性損傷：網球肘、高爾夫球肘、五十肩、退化性關節炎等，症狀表現有「痠、麻、抽、脹、痛、無力感」。

冬日關節痠痛難耐？中醫師教你用5招緩解不適

中醫師建議用八段錦保養筋骨。（圖／黃千瑞醫師提供）

冬日關節痠痛難耐？中醫師教你用5招緩解不適

常見筋骨痠痛的原因

筋骨痠痛的年齡層發生範圍越來越廣，不只是老年人，就連年輕族群，如果平常保養不好，也很容易產生問題。肢體肌肉關節的痠麻腫痛，中醫稱之為「痺」，內在原因有慢性勞損及年老退化、外界因素則是天氣的寒冷或潮濕的侵襲（風寒濕邪）。

1.慢性勞損：因姿勢不良或重複勞動造成肌肉過度使用，使得氣血運行不暢。氣滯血瘀，不通則痛。長期下來，就會有筋骨痠痛、肌肉緊繃僵硬、關節轉樞不利的狀況。

2.老化退化：年紀漸長，或過度勞累例如長期熬夜者，由於肝腎虧虛，「肝主筋、腎主骨」，筋脈失於濡養，不榮則痛(身體臟腑得不到足夠營養而發生疼痛訊號)，或是骨質流失，逐漸有腰膝酸軟的症狀，甚至身體多處關節不適的情況。

3.風寒濕邪：溫度或濕度的改變，中醫醫書提及「風寒濕邪留而為痹，筋脈痹阻，則筋骨僵硬、疼痛、活動不利。」寒風刺骨是有道理的，低溫會讓關節肌肉緊縮僵硬、筋膜延展性變差；濕度可能會使因退化而腫脹的肌腱韌帶更加惡化，造成筋骨關節更加疼痛。

冬日關節痠痛難耐？中醫師教你用5招緩解不適

中醫師建議用八段錦保養筋骨。（圖／黃千瑞醫師提供）

冬日關節痠痛難耐？中醫師教你用5招緩解不適

日常保養遠離關節痛

筋骨痠痛的民眾，除了門診就醫時的針灸拔罐治療及傷科疏經通絡手法之外，在家還可以進行足浴泡澡，或是動手來煮些藥膳茶飲來進行補養。

1.足浴方：利用乾薑、桂枝、赤芍、川芎、艾葉等藥材用紗布袋包好，放入適量溫水(小於45度c水溫)，待3-5分鐘足浴包精華溶入，浸泡10-15分鐘。透過中藥本身的作用，加上薰洗時溫熱蒸氣可助藥力穿透，達到疏經活絡的功效。

2.杜仲茶：杜仲可補肝腎、強筋骨，但性溫味甘，一週喝1-2次即可，切勿貪多，以免過量補過頭。

3.刮痧：不只應用於中暑，當經絡氣血不通產生的瘀也可以使用。中醫說「不通則痛」，因此以刮痧板沿肌肉緊繃僵硬處刮痧，使經絡通順，有活血化瘀功效，且可以引臟腑穢濁之氣自腠理（毛細孔）透出，筋骨舒暢。

4.中醫養生操八段錦：八段錦屬於中醫的導引法，民眾經常使用拿來當作健身氣功，主要是有八段招式，可以疏通人體經脈、暢通氣血。八段錦動作包含:(1)雙手托天理三焦 (2)左右開弓似射雕 (3)調理脾胃須單舉 (4)五勞七傷往後瞧 (5)搖頭擺尾去心火 (6)兩手攀足固腎腰 (7)攥拳怒目增氣力 (8)背後七顛百病消。





冬日關節痠痛難耐？中醫師教你用5招緩解不適

中醫食療養生-何首烏參雞湯（葷）及何首烏參菇湯（素）。（圖／黃千瑞醫師提供）

中醫食療養生-何首烏參雞湯（葷）及何首烏參菇湯（素）



準備食材

何首烏3錢、西洋參1錢、川芎3錢、當歸3錢、白芍3錢、熟地黃3錢（若體質燥熱者可以選用生地黃）、玉竹3錢。葷食者選擇雞腿200克，素食者選擇新鮮綜合香菇200克。

料理方式

1.（葷食）煮一鍋水至滾沸，放入雞腿汆燙去血水後撈出備用。（素食）各類新鮮香菇使用流水稍微沖洗，擠乾水分後備用。

2.將中藥材放入鍋中，加水1000毫升，煮沸後再加入雞腿或香菇，大火煮5分鐘，關小火續煮15分鐘。

關火，調味，可以酌加鹽巴或枸杞、紅棗。



食材介紹

•何首烏：補肝腎、益精氣、顧筋骨、烏髭髮。

•西洋參：補氣養陰，清火生津。

•川芎、當歸、白芍、地黃：是四物湯的組成，最初來自宋朝醫書《太平惠民和劑局方》，又稱「理傷仙授方」，起初就是補血、養血、顧筋骨的傷科良藥，並非只有女性補身體才適合。

•玉竹：滋陰潤燥、生津止渴。



食用說明

生地黃是清熱涼血、而熟地黃是滋陰補血，當民眾偏燥熱體質時我們就選擇生地黃、如果是偏寒涼體質則選用熟地黃，如果不是很清楚那麼就可以使用生地黃，或生地熟地各半，避免過補上火。

原文出處：冬日關節痠痛難耐？中醫師教你用5招緩解不適

