冬日限定的台南小旅行 梅嶺賞梅、嚐梅子雞！關子嶺泡湯外加美拍秘境一次滿足

Photo Credits：taiwan.4fun、yijiun_lee

提到台南冬旅，絕對不能錯過梅嶺，感受漫山遍野如白雪般綻放的梅花，再來一鍋熱騰騰的梅子雞暖胃；還有「森林系」神祕瀑布，洗滌身心壓力。最後再轉往擁有世界級奇景的關子嶺，浸泡全台唯一的泥漿溫泉，讓灰色的礦泥滑過肌膚，體驗最極致的冬日療癒。

【台南冬季小旅行推薦景點】

梅嶺風景區/賞梅

蝙蝠洞瀑布/美拍秘境

梅峰古道/登山健行

關子嶺溫泉/泡泥漿溫泉

梅嶺文川梅子雞/品嚐在地美食梅子雞

梅嶺風景區/賞梅

廣告 廣告

Photo Credits：a836024、eight1010

梅嶺風景區海拔約在500~1100公尺之間，一年四季擁有令人心動的不同風貌，除了夏季的螢火蟲，來到冬季時，梅花盛開的雪白覆蓋整座山頭，運氣好的話還可看見遠方的雲瀑相伴，山谷間翠綠碧藍的曾文水庫像鏡面般照映著山蠻與天空，美麗迷人。

地址：台南市楠西區

蝙蝠洞瀑布/美拍秘境

Photo Credits：taiwan.4fun、lilianwang_tw

對於平原、平地較多的台南來說，要看到瀑布的景點不多，而楠西蝙蝠洞瀑布正是一個隱藏版的景點，鄰近梅嶺風景區，不用太辛苦的跋山涉水就能找到，且站在瀑布下方水潭旁，抬頭就能看見台灣形狀的天空，吸引許多攝影師前來拍攝。

地址：台南市楠西區

梅峰古道/登山健行

Photo Credits：travelsiraya、himikochen

與梅嶺步道群相連，路徑平緩好走，適合全家大小健行。古道兩側生態豐富，登上高處更可飽覽嘉南平原、曾文水庫及壯麗的山巒美景，是登高望遠的最佳選擇。

地址： 台南市楠西區梅嶺風景區內

交通資訊：建議自行開車前往

關子嶺溫泉/泡泥漿溫泉

Photo Credits：tainantravels、beckhamhong66、hongruru0526 (jatraveling )

關子嶺溫泉是台灣早期開發的溫泉區，僅次北投溫泉，從日治時期就有「台灣第一溫泉」的美名。穿過閑雲橋走進老街，雖不若興盛時期的熱鬧繁榮，街坊屋舍經過歲月洗鍊更別有一番復古風味。穿上浴衣、拿把紙傘，彷彿走在日本溫泉鄉中。

地址：台南市白河鄉

梅嶺文川梅子雞/品嚐在地美食梅子雞

Photo Credits：angwe_linlin、yuyumitalife

來到梅嶺，沒吃過梅子雞等於沒來過！文川梅子雞是當地的老字號，嚴選自家醃製的梅子入菜，湯頭酸甜開胃，搭配香Q的山雞肉，在冬日低溫下喝上一口，瞬間暖進心坎裡。

地址： 台南市楠西區灣丘里梅嶺29-2號

交通資訊：建議自行開車抵達

撰文者/ 海的那編