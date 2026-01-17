冬日限定美景！南港公園梅花綻放 湖畔林間美如畫

隨著冬季氣溫轉涼，台北市南港公園內的梅花陸續綻放，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。台北市政府公園處誠摯邀請民眾於1月中下旬走訪南港公園，把握梅花花期，感受冬季限定的自然美景。

台北市南港公園內的梅花陸續綻放。（圖／台北市政府）

梅花屬於晚夏至初秋進行花芽分化的花木種類，其開花準備早在前一年的生長季即已展開。當夏季進入尾聲、初秋來臨時，梅樹逐步完成花芽分化，花芽雖已形成但尚未立即開花。花芽分化完成後，梅花會進入休眠狀態，這是植物因應季節變化的重要生理調節機制，可避免不利時節過早開花。隨著季節推進及環境條件轉變，休眠狀態逐步解除，使花芽恢復生理活動，進而於冬季綻放。

廣告 廣告

南港公園管理所主任莊國境表示，南港公園於民國99年種植梅花，共有11株，目前園內梅花已隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，預期花況將於近期持續展開。他指出，園區內水域與林地交織的環境，也讓梅花在冬日中更顯清幽雅致，歡迎民眾前來賞花、拍照及進行自然觀察。

南港公園百花齊放的枝條。（圖／台北市政府）

南港公園長期以順應植物生長節律的方式進行植栽養護管理，提供花木自然生長所需條件，讓市民在城市中也能感受季節更迭所帶來的自然變化。公園處提醒，賞梅期間請民眾遵守公園使用規範，勿攀折花枝或踩踏草地，並維持園區整潔。另，近期氣溫偏低，請民眾外出賞花時注意保暖。

南港公園的梅花花芽。（圖／台北市政府）

延伸閱讀

飛維也納班機「輪胎皮剝落、襟翼損壞」 華航：起飛不久返航

日職/聽聞則本昂大加盟巨人 大勢笑：又一個終結者？

蔣德綱/賴政府幫川普數鈔票？