冬日限定！太平山披上夢幻白霜 日出同框如仙境

今(16)天上午宜蘭太平山園區內的平台覆上一層薄薄的白色冰霜，搭蓋清晨日出的美景，壯觀景色讓人讚嘆。 圖：取自太平山國家森林遊樂區臉書

[Newtalk新聞] 受到冷空氣影響，今(16)天上午宜蘭太平山氣溫只有4度，園區內的平台覆上一層薄薄的白色冰霜，搭蓋清晨日出的美景，壯觀景色讓人讚嘆，另外，太平山的聯外道路宜專一線今年4月30日因豪雨路基流失，將於明年實施第二階段動工，前期3月3日至4月30日太平山局部休園，僅鳩之澤溫泉開放。

今早太平山莊溫度4度，平台結霜，太平山國家森林遊樂區在臉書上分享多張美照，照片中許多地方都被薄霜覆蓋，包含木棧台、蹦蹦車的窗戶、樹木和周邊欄杆等，都可以看到美麗宛如銀白糖霜的景色，壯觀景色讓人讚嘆。

廣告 廣告

另外，太平山的聯外道路宜專一線7K處，4月30日因豪雨發生路基嚴重流失近30公尺之深度，林保署宜蘭分署規劃二階段因應措施，5月7日完成第一階段搶通，維持單線雙向通車至今；第二階段以完成招標將於明年動工，工期約一年，前期的3月3日至4月30日因崩塌路段需施作鋼軌微型樁，大型機具長駐現地，考量到安全因素，太平山局部休園約2個月，僅開放至鳩之澤溫泉區。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蘇丹紅再現！越南彩虹胡椒粒檢出違規 食藥署：已全數銷毀

(影) 俄近衛精銳部隊慘遭團滅! 海馬斯、無人機助威 烏軍多地告捷

太平山周圍欄杆也覆上薄霜。 圖：取自太平山國家森林遊樂區臉書

太平山蹦蹦車的窗戶也被白霜覆蓋。 圖：取自太平山國家森林遊樂區臉書

太平山蹦蹦車的樹木也被白霜覆蓋，搭配壯麗日出宛如仙境。 圖：取自太平山國家森林遊樂區臉書