冬日雙城遊 台中戶外沙龍vs.高雄港灣風情

冬天的旅行，可以是一場關於城市生活風格的體驗。從文化與餐酒氛圍濃厚的台中，到港灣節慶熱度升溫的高雄，雙城串遊，正好勾勒出台灣冬日最迷人的風景線，它們以不同節奏邀旅人走進各自的城市日常，讓冬天也能玩得層次豐富、回憶滿載。

台中草悟道生活圈向來是年輕世代與風格旅人的聚集地，「PARK2草悟廣場」近年更持續引領新世代餐酒文化。以「Social Casual Dining」為核心，全新打造的B1「餐酒中島」，攜手禹樂空間整合，以「谷底城市」為概念，融合了中島、遮陽、景觀、燈光與植栽五大元素，規畫六處兼具獨處與交流的公共空間，讓人可坐可站、自在切換。

每周六夜晚更邀PEACH FLAVOR擔任音樂策畫，串聯多元音樂創作者，讓聲音、味覺與節奏交會，形塑台中獨有的餐酒生活風景。1月24日至25日登場的第3屆「冬日音樂公園市」，集結台、日、港25個品牌，以音樂、藝術與餐飲打造戶外沙龍；其中台灣首家實體選物店「大男孩夢幻收藏室」進駐，其創辦人蒐羅全球頂尖工業設計，為男性審美提供極致的工業與未來感體驗。

南下高雄，則是另一種溫暖而熱鬧的冬日節奏。迎接2026冬日遊樂園話題IP「超人力霸王」，港都寒假旅遊熱度全面升溫。高雄漢來大飯店同步推出多元冬季住房企畫，從1月底至3月3日提供免費接駁專車，串聯Focus 13、駁二大義與活動場域，讓旅人輕鬆暢遊城市。親子族群可選擇「冬日熊好玩－港灣遊樂假期」，入住即贈漢來熊小提燈，情侶則可在情人節檔期入住「戀戀甜蜜夜」，以泡澡球與粉紅香檳，享受港灣浪漫。

