冬日「低溫入侵」！醫囑「3狀況」是身體在求救

生活中心／尤乃妍報導

近來天氣轉涼，最適合待在家呼呼大睡，不過，耳鼻喉科醫師蔡明邵提醒，低溫可能導致各種耳鼻喉問題悄悄找上門，當出現這些症狀時應立即就醫，否則影響睡眠也讓傷害呼吸道健康，尤其「這3種」狀況，是身體正在發出求救訊號。









低溫來襲不是多睡覺就好？醫囑小心冬天常見「3呼吸道疾病」找上門

耳鼻喉科醫師提醒，若出現以上三種情況是身體在求救，應盡快就醫。（圖／臉書＠蔡明劭耳鼻喉醫師）

冷冷的天氣最適合待在家呼呼大睡，不過，耳鼻喉科醫師蔡明邵提到，許多耳鼻喉問題都會趁低溫時期找上門，導致呼吸道受影響，睡眠品質也下降。

冬天需特別留意三件事：

1.睡眠呼吸障礙（打鼾、睡眠呼吸中止）容易惡化：

很多人以為「冬天比較好睡」，但其實鼻塞、過敏、感冒，加上活動量下降、體重上升，都可能讓打鼾變得更嚴重，甚至讓原本沒注意到的睡眠呼吸中止浮現。

小提醒：

冬天打鼾突然變大聲、呼吸斷斷續續，不是正常現象。

早上起床仍覺得累、白天想睡，要提高警覺。

鼻腔與上呼吸道的治療，常是改善睡眠品質的重要關鍵。





低溫來襲不是多睡覺就好？醫囑小心冬天常見「3呼吸道疾病」找上門

當出現感冒多日都未恢復的情形，可能不是感冒，更要及時就醫。（示意圖，非當事人／民視新聞網）





2.過敏性鼻炎與鼻塞加重：

天氣冷，門窗緊閉，塵蟎、黴菌更容易累積，加上冷空氣刺激鼻黏膜，許多人開始鼻塞、流鼻水、睡覺用嘴巴呼吸。

小提醒：

鼻子不通，睡眠品質一定會受影響，室內除濕、清洗寢具、規律治療很重要，別忍著鼻塞睡覺，它會影響的不只是鼻子。

3.感冒後久未痊癒，恐引發鼻竇炎：

冬天感冒特別容易拖，如果鼻涕變黃綠、臉悶痛、頭痛、後鼻滴流，就要小心可能已經不是單純感冒。

小提醒：

感冒超過7至10天仍未改善，應就醫評估，鼻竇炎會加重鼻塞，也會影響睡眠與精神，務必及早治療。

