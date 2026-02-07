冬春留意禽流感！H5N1今年已7案 疾管署籲「5要6不」防範

【健康醫療網／記者林則澄報導】冬季和春季是禽流感好發季節，衛生福利部疾病管制署表示，依農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診已達135件，且多集中於12月至隔年3月，另2026年截至1月30日已新增7件案例場。由於受H5N1感染動物的呼吸道分泌物與排泄物可能帶有病毒，除了禽場相關從業人員應加強防護外，疾管署副署長林明誠也呼籲，民眾應落實「5要6不」原則，降低感染風險。

新型A型流感是什麼 季節流感外「動物流感傳人」就算

疾管署說明，「新型A型流感」指的是季節性流感H1N1、H3N2以外，偶發感染人類的其他動物流感病毒，多以禽鳥類或豬等哺乳類動物為主要宿主，一旦出現動物傳人的人類感染病例，即統稱為新型A型流感。為了防範動物傳人病例出現，各地方衛生單位接獲動物流感疫情通報後，會立即展開疫情調查，並協助清場人員正確執行個人防護。

案例場接觸者已匡列4925人次 仍有66人監測中

疾管署指出，自2022年11月累計至今，針對動物流感案例場接觸者共匡列4925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘已結束觀察。疾管署提醒，相關工作人員作業過程務必落實自我防護，工作結束後要確實清消，並配合10日健康追蹤，若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應立即回報，並主動告知醫療人員職業別與動物接觸史，以利早期診斷。

「5要6不」怎麼做 禽肉蛋煮熟是一大關鍵

林明誠副署長說明，「5要」重點包括，禽肉蛋類一定要完全熟食，因禽流感與新型A型流感病毒不耐高溫，煮熟後可有效降低風險，另於平時要養成肥皂勤洗手習慣，防止病毒與細菌感染，若出現症狀或進出人多場所要戴口罩並就醫，而符合公費接種對象者要盡快接種流感疫苗，以提升對疾病的保護力，並透過均衡飲食與適度運動提升免疫力。

「6不」部分，林明誠副署長提醒民眾不要生食禽蛋或禽肉，也不要接觸或餵食禽鳥，更不要購買含寵物鳥在內等來路不明的動物。此外，也不要將禽畜混居飼養，以降低病毒在不同物種間交叉感染，甚至基因交換的風險，更不要野放或隨意丟棄禽畜，民眾也應避免前往空氣不流通或人潮擁擠場所，減少群聚感染機會。

疾管署提醒民眾落實「5不6要」，預防禽流感。（圖／疾管署提供）

今年截至2月2日無人染H5N1 去年30例、12例死亡

疾管署彙整國際監測資料指出，今年截至2月2日尚無人類感染H5N1病例，但2025年累計30例、其中12例死亡，通報以柬埔寨18例最多，其中9例死亡，全年皆有發病病例。此外，美國與孟加拉各3例、印度與越南各2例、英國與墨西哥各1例，且病例皆於2025年5月前發病。疾管署也提到，2025年全球新型A型流感共73例，除H5N1外，還包含H5N2、H5N5、H9N2、H10N3等型別，其中以中國大陸通報38例H9N2最多。

針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，疾管署表示，中國大陸四川、安徽、江西、重慶、湖南、貴州、廣西、廣東、雲南、福建、湖北、河南、陝西、天津、江蘇等15省市及柬埔寨遊疫情建議列為第二級「警示（Alert）」，中國大陸其他省市（不含香港、澳門）與美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大、孟加拉遊疫情建議列為第一級「注意（Watch）」，還請民眾依建議加強防護、遵守當地一般預防措施。

