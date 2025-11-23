冬暖慈幼園遊會 新竹縣府攜手家扶傳遞歲末溫暖

▲新竹家扶2025冬暖慈幼園遊會吸引許多民眾參與。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為建構更完善的社會安全網，新竹縣政府今（23）日與家扶中心於縣府前廣場攜手舉辦「2025 年冬暖慈幼園遊會」暨社會福利感恩活動，邀請各界與扶助家庭共襄盛舉，在歲末年終之際匯聚民間力量，為弱勢兒少與家庭傳遞溫暖與支持。

新竹縣長副縣長陳見賢同時也是新竹家扶中心扶幼委員會副主委，他代表縣長楊文科出席，致詞時指出，很感謝許多企業、人民團體甚至是民眾，呼朋引伴一起擺攤，在冬天到來之際，獻上溫暖的愛心，關懷社會中需要幫助的朋友們，讓社會更加和諧。

廣告 廣告

陳見賢表示，竹縣部分偏鄉地區受限於資源取得不易，弱勢家庭在使用社會福利與醫療保健等服務上常面臨困難。縣府近年積極推動「福利社區化」，已於竹北、竹東、新埔、新湖及橫山設立 5 處社會福利服務中心，並持續整合公私部門能量，以「家庭為中心、社區為基礎」為核心理念，讓社會關懷更有效、溫暖地送達每個需要的角落。

今日園遊會的特色是溫馨市集，計有99 攤位匯聚愛心與環保行動，愛心攤位包括企業、民間團體及扶助家庭自營攤位，內容涵蓋手作美食、二手物品、DIY 體驗與兒童保護宣導等，呈現豐富多元的面貌。許多攤位夥伴用心投入，更有曾受扶助的孩子回到現場設攤，以行動回饋社會，象徵愛的延續。本次活動也特別響應環保減塑，鼓勵民眾自備環保袋，將善念與永續行動一同落實。

舞台展演部分，由國際扶輪合唱團、新竹市立交響樂團等團體演出，以溫暖歌聲與動人旋律陪伴現場民眾。特別的是，家扶兒少也勇敢站上舞台，包括陳羽希、陳瑋羚等展現青春活力；家扶原鄉支持計畫的孩子們則以古調吟唱，傳遞文化傳承與生命韌性。活動中穿插三次的摸彩，增添濃厚節慶氣氛。

活動中也表揚多組在困境中仍堅毅前行的模範家庭、優良義工及長期投入公益的愛心企業。其中，智易科技已連續20年支持「2025 年冬暖慈幼園遊會」，亦有許多企業、團體，不分彼此擺攤，使園遊會充滿熱鬧且溫馨的氣氛。

社會處表示，本次活動透過跨網絡合作，不僅讓弱勢家庭享有歡樂的時光，更展現縣府與家扶中心等民間單位攜手合作、共同守護兒少的決心。未來縣府將持續打造更安心、友善的成長環境，讓愛延續、讓希望不間斷。