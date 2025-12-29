冬病冬治！過敏性鼻炎好發期 中師醫吳晉廷建議：三九貼可改善

其澤中醫院長吳晉廷說，中醫門診近年透過「三九貼」療法調整體質，對於過敏疾病展現顯著成效，成為不少患者改善長年困擾的關鍵。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 每逢冬季冷空氣來襲，不少民眾便開始出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏等過敏性鼻炎症狀，甚至一整年反覆發作、影響生活品質。台中市潭子區其澤中醫診所院長吳晉廷指出，中醫門診中，近年透過「三九貼」療法調整體質，對於過敏疾病展現顯著成效，成為不少患者改善長年困擾的關鍵。

每年冬至後的三個九日，被稱為是一年中最寒冷的「三九天」，以今年為例，今天（12月30日）為「一九」，2026年1月8日是「二九」，1月17日是「三九」。在這三天以中藥製成藥餅敷貼於背部穴位，以溫陽散寒、扶正祛邪，調理體質，改善過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等呼吸道疾病及虛寒型婦科、腸胃問題。

廣告 廣告

吳晉廷指出，每逢冬季冷空氣來襲，不少民眾便開始出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏等過敏性鼻炎症狀，甚至一整年反覆發作、影響生活品質。他過去曾在門診中遇到一名45歲男性患者，罹患過敏性鼻炎超過10年，每逢天氣轉冷或清晨即鼻水不止、連續噴嚏，長期依賴抗組織胺與鼻噴劑，症狀仍反覆出現。

吳醫師說，經中醫辨證，這位患者屬於「肺脾氣虛、寒邪內伏」體質，建議於冬季最寒冷的「三九天」接受三九貼治療。該患者於三九期間，分別於一九、二九、三九天，在大椎、肺俞、脾俞、腎俞等穴位外敷中藥貼敷，每次約2小時，搭配日常保暖與飲食調整。完成一個冬季療程後，患者自述清晨鼻炎症狀明顯減輕，發作頻率下降約七成，隔年春季過敏高峰期亦未再出現以往嚴重不適，整體生活品質大幅提升。

吳醫師指出，中醫理論認為「冬病冬治」，過敏性鼻炎、氣喘等屬於「伏寒內藏、陽氣不足」的疾病，若能在一年中陽氣最弱、寒氣最盛的三九時節，透過溫熱藥物刺激經絡與穴位，有助於溫補肺脾腎、扶正祛邪，進而減少來年疾病發作。

吳醫師表示，現代醫學研究亦逐漸支持此觀點。多篇發表於《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》與《Journal of Traditional Chinese Medicine》的臨床研究指出，三九貼可調節免疫反應，降低IgE濃度、改善Th1/Th2免疫失衡，對過敏性鼻炎與氣喘患者在症狀控制與復發率上具有統計上顯著改善效果。

吳醫師也提醒，三九貼屬於體質調整療法，並非立即止症的急性治療，建議連續施作2至3年效果更為穩定。此外，皮膚易過敏、孕婦或發燒、感染期患者，應先由中醫師評估是否適合進行。

吳醫師說，中醫三九貼以其「預防醫學」的特色，隨著氣候變遷與過敏人口逐年增加，可為過敏患者提供另一項安全且具實證基礎的治療選擇，也展現中西醫互補的臨床價值。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)換市長後台中超巨蛋還蓋嗎？何欣純：重新檢討

北部今有涼意中南部溫暖舒適！強烈大陸冷氣團元旦報到、週五急凍