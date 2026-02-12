冬粉是變胖元凶？營養師：掌握2技巧、避開「吸油陷阱」
生活中心／吳宜庭報導
台灣營養師曾建銘在粉專分享門診趣事時，一位常回診的林阿姨向他吐槽，「我有聽你的話呢！現在去火鍋店都不敢點烏龍麵，都換成冬粉，想說比較輕負擔。結果隔天起來臉還是腫，體重還比上禮拜重」，曾建銘笑說，這其實是診間常見的「冬粉冤案」，問題不在冬粉本身，而在它的物理特性。「乾冬粉就像是一塊『乾掉的海綿』，如果你直接把它丟進紅油火鍋或滷味湯汁裡，它會把湯裡的油脂和鹽分吸得乾乾淨淨」。
營養師分享密技，「買之前翻成分表，第一項標示『綠豆』的才買」。（圖／翻攝自吃對營養所｜建銘營養師臉書）
對於如何正確選購與烹煮冬粉，曾建銘提供兩大秘訣。首先是挑選成分，純綠豆澱粉製成的冬粉煮後偏灰黃、口感Q彈、GI值較低，是減脂聖品；若成分為馬鈴薯或木薯澱粉，顏色死白、易軟爛，也更容易吸油吸水、血糖上升，「買之前翻成分表，第一項標示『綠豆』的才買」；其次是烹煮前先泡水約15分鐘，讓孔隙吸滿清水，就像穿上「防水衣」，入鍋後不易吸附過多油鹽。至於吃冬粉容易餓，曾建銘建議搭配蛋白質如雞蛋、嫩豆腐或瘦肉片，可延長胃排空時間、增加飽足感。
此外，營養師鄭惠文也替冬粉平反，指出網路上常見的麵類熱量比較，卻忽略乾重與濕重差異。像是烏龍麵含水率高達68%，冬粉僅約12%，在同樣100克基準下，冬粉熱量密度自然較高。她提醒，真正決定熱量高低的是湯底與配料，清湯與麻辣濃湯差距巨大；多數人實際攝取量通常不到100克乾冬粉。鄭惠文強調，與其妖魔化單一食材，不如掌握烹調與搭配原則，學會看成分、算份量、避開重油重鹹，才是控制體重的關鍵。
原文出處：冬粉是變胖罪魁禍首？營養師破解「吸油陷阱」 掌握2技巧越吃越瘦
更多民視新聞報導
冬天私密處乾癢又飄鹹魚味？女醫揭「閨蜜電波」告別乾妹妹困擾
台大醫父母！她自曝「丟臉愧疚」無優秀基因…網反誇
宜蘭一天一夜市攤販管理難! 遍地開花推手人稱"美利姐"
其他人也在看
從6家戲院賣到全球！細田守成名作《跳躍吧！時空少女》首度在台上映
日本動畫導演細田守經典代表作《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》今年在日本上映20週年，將以全新4K修復版及4DX版首度在台灣大銀幕上映，該片2006年在日本上映時，一開始只在6家戲院上映，後來口碑爆棚，除了增加在許多戲院上映外，還締造上映長達8個月的驚人紀錄，至今仍是細田守導演備受喜愛的作品，被譽為是日本青春電影的金字塔。
熊本台灣交流促進會議員團訪高 陳其邁：持續深化台日合作
[Newtalk新聞] 高雄與友好城市熊本縣自2017年締盟以來，雙邊互動密切，熊本縣議會「熊本與台灣交流促進會」會長藤川隆夫率團於12日拜會高雄市政府，與市長陳其邁就半導體、觀光、教育、智慧城市治理及直航等議題交換意見。 「藤川會長是高雄多年的老朋友，連名字發音都跟高雄一樣！」陳其邁表示，高雄與熊本累積近十年的深厚友情，在觀光、產業、文化與教育等領域交流成果豐碩，近年隨著台積電在兩地設廠，雙方在高科技發展、經貿佈局、環境治理及人才培育等面向面臨相似挑戰，也建立更緊密且高度互補的合作關係。未來期盼在高雄市政府、熊本縣廳與縣議會共同努力下，持續分享城市治理經驗。 藤川隆夫特別感謝高市府於春節前夕的熱情接待，並提到與陳其邁同具醫學背景，每次會面都如同與老朋友重逢般親切。藤川隆夫指出，台積電設廠為熊本帶來顯著轉變，半導體產業效應吸引相關企業進駐，帶動就業機會與城市發展。熊本縣訪團多次訪問高雄，瞭解在水利、交通及環境治理的實務經驗，作為縣政推動的重要參考。 熊本縣議會訪團此次也前往參訪交通局智慧運輸中心，瞭解高雄在智慧交通與城市治理方面的發展成果。藤川隆夫肯定高雄透過AI及大數據分析精準提供交
美上周初領失業金人數 減至22.7萬人
美國勞工部12日公布報告指出，上周（2月12日為止）初領失業救濟金人數經季節性調整後較前一周減少5,000人，降至22.7萬人。同一期間，波動較為平緩的四周移動平均值則較前一周未修正數據增加7,000人，達到219,500人。
紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難
在紐約市公立學校學生不斷流失的情況下，最新數據顯示，本市私立學校的學費已飆升至每年7萬元以上。愈發遭到抨擊的公立學校體系...
侯友宜整合新北成功！媒體人對比「台中姊弟之爭」困境：盧秀燕仍未扮協調角色
隨著李四川昨（11）日宣布將辭去台北市副市長一職，正式投入新北市長選戰，以及侯友宜、劉和然等人相繼表態支持，國民黨縣市長初選進度大幅推進。對此，媒體人平秀琳在節目《今日平評理》指出，相較新北順利整合，台中市情勢較顯複雜，甚至因人選遲遲未定而滋生種種陰謀論。此外，新竹縣、彰化縣目前也處於自由搏擊狀態。她警告，國民黨中央若放任基層不同派系打成一團，恐觸犯選戰的兵......
被台派罵翻！王世堅激動回應：沒有力挺高金素梅
即時中心／張英傑、謝宛錚報導無黨籍立委高金素梅及其團隊10日突遭檢調搜索，然而，民進黨立委王世堅一句「我認為她還是站在我們台灣派這邊」，引發許多台派人士不滿、罵翻王世堅；對此，王世堅今（11）日激動回應，強調自己並未「力挺」高金素梅，而是基於同事之誼與人情常理發言；他說，高金素梅身為原住民立委，長期協助族人生活與處理法規問題，不應被一概否定；司法調查與政治無關，該查就查，期盼高金素梅勇敢面對；真正的台灣派，應以包容化解對立，讓台灣越做越大。
過年大魚大肉「小心腎臟亮紅燈」！醫點名危險年菜：腎功能惡化風險飆升
農曆春節將至，團圓飯的餐桌上少不了佛跳牆、年糕、滷味與各式零食飲料。然而，熱鬧歡聚過後，腎臟可能早已「吃不消」。台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳表示，每逢年後回診，約有3成腎臟病患者出現腎功能惡化或血壓升高的情形，往往與年節期間飲食過於重口味、作息紊亂密切相關。王奕淳提醒，年菜不是不能吃，而是要懂得怎麼選、怎麼吃，才能開心過年，同時守護腎臟健康。年節料理豐盛美......
今年首例境外移入麻疹！8月男嬰確診 疾管署列7國「警示」
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導疾管署今（12）日公布今年首例麻疹境外移入病例，為北部一名8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MM...
25遊戲場尋寶 可抽菜奇鴨
記者林雪娟∕台南報導 出門擔心人擠人，工務局貼心推出公園遊戲場尋寶活動。十四至二十二…
發號碼牌.派員疏導.規劃等候區 名店出招避人龍擾鄰
台南市 / 綜合報導 不少美食名店，幾乎天天都會出現排隊人潮，為了不影響交通及鄰居的麻煩，像是高雄市知名的白糖粿攤，業者就以發號碼牌方式，讓客人不用在現場等，另外一家人氣泡芙店，則是會讓客人先點餐並且準備好零錢，加快客人的購買速度，老闆娘也會現場維持排隊動線，還有台南市安平區一間牛肉湯名店，則是規劃一旁空地為等候區，讓顧客不用擠在大門口。白胖胖的糯米條在油鍋裡炸，炸完沾上花生或知名粉，這就是高雄興中路口，知名的白糖粿，大油鍋裡炸不停，每個一買都是好幾塊，才開攤不久，人客一個接著一個。高雄市知名白糖粿業者說：「來，13號、14號。」叫號點餐，老闆說，路邊騎樓小攤空間有限，要避免大家排隊，影響隔壁攤位跟交通。高雄市知名白糖粿業者說：「叫到號碼再來點，如果你覺得你要等很久的話，可以先去旁邊，買其他的東西。」要購買的民眾先拿號碼牌，號碼比較後面的，就不用在現場等，免去排隊耗時間。民眾說：「知道我們要等多久，順序才不會亂掉。」除了拿號碼牌，另一家人氣名店，圓滾滾的泡芙擠進奶油，這家的泡芙很夯，一營業也開始排隊。高雄市知名泡芙店店員說：「今天是原味、巧克力。」客人拿著菜單先點選，老闆娘還時不時出現，現場維持排隊秩序。高雄市知名泡芙店業者說：「先想好口味搭配喔。」一個個排在騎樓邊，一到大樓門口，都會自動留出通路。高雄市知名泡芙店業者說：「我們也會引導客人，請他們先把零錢準備好，拿在手上，這樣可以節省大家的時間。」說到排隊名店，台南安平區這家牛肉湯店，門口地上畫了動線，人客逐一入內用餐，超出動線外的。顧客說：「店家叫我們來排的。」就是排到對面的廟埕前，以免排到馬路邊，等候區也會擺上路障，業者還會不時盯哨。台南市知名牛肉湯店業者說：「我會站在那邊看。」這間牛肉湯店，規劃出等候區，讓排隊民眾很安全，幾家美食名店，為了避免顧客排隊，各自想出好法子，不困擾鄰居不影響交通，才能好好放心的做生意。 原始連結
收納神器變雷品？4種NG收納，必學「萬能摺衣法」救回亂衣櫃︱Blair 整理師【早安健康×家事研究所】
0:00 精采預告 1:16 斷捨離地雷①/開放式收納 2:40 斷捨離地雷②/堆疊箱&下層黑洞 6:58 斷捨離地雷③/連環&魔術衣架 11:57 斷捨離地雷④/棉被&衣服過度壓縮與推疊 14:01 必學！西服、大衣「無痕」收納術 15:30 內衣褲一定要折？這招讓你解放雙手 16:35 摺衣技巧大公開！空間倍增又整齊 17:06 摺衣技巧大公開①/T恤上衣 19:20 摺衣技巧大公開②/長褲 21:18 摺衣技巧大公開③/短褲、短裙、四角褲 22:03 摺衣技巧大公開④/長裙、紗裙 23:38 摺衣技巧大公開⑤/厚毛衣 25:30 摺衣技巧大公開⑥/襪子 27:55 精彩小彩蛋 【相關影片】 它讓你變窮、還讓你發胖！6樣必須立刻斷捨離的物品：幫你放下過去的自己︱黃惠如 專欄作家&瑜伽老師 https://youtu.be/1p_dAE9GIR0 整理完很快又變亂？該清的是你的腦袋！如何克服捨不得丟的囤積心魔？︱Blair 整理師 https://youtu.be/Q3efUZsMHsU 【相關文章】 準備放假！2026過年前9大待辦清單：新鈔2/9開換、年貨大街採買 https://edh.tw/articles/g36V4uP 讓好運自動流進你家！2026風水轉運法6招去厄帶財旺整年 https://edh.tw/articles/D86hKze 👇 更多影片清單 👇 【家事研究所🧹】 https://go.edh.tw/836pal 【健康大頭條🔥】https://go.edh.tw/4yvgt2 【名醫專家瘦身攻略】https://go.edh.tw/4zx4eu 【醫師的健身房💪🏻 】https://go.edh.tw/4xmscf 【防癌大作戰】https://go.edh.tw/4zwwy5 【骨科、關節】https://go.edh.tw/4ynxc6 【逆轉三高護心術❤️🩹】 https://go.edh.tw/525xmt 【健康好食材】https://go.edh.tw/4zg246 👇 更多影片清單 👇 早安樂活網站: https://lohas.edh.tw/ 早安健康網站：https://www.edh.tw 早安健康FB：https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan 早安健康Youtube: https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw
馬背上的復健課 療癒心靈強化核心肌群
華人世界 馬上就要進入「馬」年了。儘管大家都說，狗 才是人類最忠實的好朋友，不過您知道嗎? 人類與馬的互動，也能演變成 親密的夥伴關係。如今，馬 經常扮演治療者的角色，並已有研究證實，「馬術治療」...
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......
「1食材」丟火鍋等於喝油！臉腫一圈又變胖 避雷神招曝光：降低吸油量
不少人過年圍爐都會吃火鍋，但配料煮法也要注意！營養師曾建銘表示，很多人煮火鍋都會放冬粉，以為很健康，但乾冬粉就像一塊乾掉的海綿，直接丟進湯裡就會瞬間吸收油脂和鹽分，宛如喝整鍋油，因此建議主冬粉時要先泡水，能降低30%吸油量。
春節連假還沒到 桃園機場單日運量破16萬人次 創疫後新高
春節假期尚未正式展開，桃園機場旅運量已提前衝上高峰，今（12）日全日運量預估達16.1萬人次，創疫後單日新高，機場公司已針對春節疏運啟動調節機制，持續加強人力配置與現場引導。機場公司也強調，請旅客配合現場動線及工作人員指引，預留足夠時間、耐心等候，共同維持通關效率與候機秩序。機場公司指出，今日運量預估達16.1萬人次，較昨（11）日14.7萬人次約增加1成，......
伊甸愛圍爐13年送暖 年節傳愛偏鄉長照家庭
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）伊甸基金會「愛圍爐」活動邁入13年，今年預計陪伴近4005名服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243名行動不便的長者或身心障礙朋友家中，讓弱勢家庭也能感受年節溫暖。
運動部》60萬份運動幣得主出爐 李洋見證17組中獎號碼
運動部今下午在部長李洋見證下，由擊劍新星李讓抽出17組「運動幣」中籤號碼，身分證字號尾數58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313和180成為幸運兒，其中63正是李讓自己的身分證尾數，讓他相當開心。
冬粉直接丟火鍋吸整鍋油！溫水泡15分鐘減油30%
冬粉直接丟進火鍋煮，會像海綿般吸飽油脂和鹽分。營養師曾建銘建議，冬粉下鍋前先用溫水泡發15分鐘，能減少30%吸油量，並選擇純綠豆製成的冬粉。
安南醫院成立13週年 尖端智慧醫療守護市民
記者王勗／台南報導 安南醫院於十二日上午辦理十三週年院慶，院長林聖哲也帶領全體醫護，…
每天清晨就被毛孩叫醒？5個實用方法不再讓牠們變成「活鬧鐘」!
火報記者 張舜傑／報導 不少飼主都有相同困擾，天還沒亮就被貓狗踩臉、抓門或哀叫叫醒，這多半與牠們的生理時鐘、進 …