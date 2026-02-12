冬粉是變胖元凶？營養師：掌握2技巧、避開「吸油陷阱」

生活中心／吳宜庭報導



台灣營養師曾建銘在粉專分享門診趣事時，一位常回診的林阿姨向他吐槽，「我有聽你的話呢！現在去火鍋店都不敢點烏龍麵，都換成冬粉，想說比較輕負擔。結果隔天起來臉還是腫，體重還比上禮拜重」，曾建銘笑說，這其實是診間常見的「冬粉冤案」，問題不在冬粉本身，而在它的物理特性。「乾冬粉就像是一塊『乾掉的海綿』，如果你直接把它丟進紅油火鍋或滷味湯汁裡，它會把湯裡的油脂和鹽分吸得乾乾淨淨」。









冬粉是變胖罪魁禍首？營養師破解「吸油陷阱」 掌握2技巧越吃越瘦

營養師分享密技，「買之前翻成分表，第一項標示『綠豆』的才買」。（圖／翻攝自吃對營養所｜建銘營養師臉書）

對於如何正確選購與烹煮冬粉，曾建銘提供兩大秘訣。首先是挑選成分，純綠豆澱粉製成的冬粉煮後偏灰黃、口感Q彈、GI值較低，是減脂聖品；若成分為馬鈴薯或木薯澱粉，顏色死白、易軟爛，也更容易吸油吸水、血糖上升，「買之前翻成分表，第一項標示『綠豆』的才買」；其次是烹煮前先泡水約15分鐘，讓孔隙吸滿清水，就像穿上「防水衣」，入鍋後不易吸附過多油鹽。至於吃冬粉容易餓，曾建銘建議搭配蛋白質如雞蛋、嫩豆腐或瘦肉片，可延長胃排空時間、增加飽足感。

此外，營養師鄭惠文也替冬粉平反，指出網路上常見的麵類熱量比較，卻忽略乾重與濕重差異。像是烏龍麵含水率高達68%，冬粉僅約12%，在同樣100克基準下，冬粉熱量密度自然較高。她提醒，真正決定熱量高低的是湯底與配料，清湯與麻辣濃湯差距巨大；多數人實際攝取量通常不到100克乾冬粉。鄭惠文強調，與其妖魔化單一食材，不如掌握烹調與搭配原則，學會看成分、算份量、避開重油重鹹，才是控制體重的關鍵。





