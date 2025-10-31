冬粉熱量低卻踩雷？營養師曝「3吃法」超NG 小心高血壓上身

生活中心／彭淇昀報導

天氣開始轉涼，最適合吃火鍋、薑母鴨、麻油雞等等，其中「冬粉」是常見配料，不過有許多人會將其取代白飯，因為相較之下熱量較低。對此，營養師指出，冬粉經常讓人覺得「熱量低、吃不胖、最健康」，但若料理成涼拌、麻辣的口味，恐怕會吃進更多的鈉，增加罹患高血壓風險。

冬粉被不少人認為「熱量低」，不過若烹調方式不同，反而會攝取更多鈉，增加高血壓風險。（示意圖／資料照）

營養師老辜在臉書「老辜營養與科學」發文表示，從涼拌菜、火鍋、滷味、湯麵到減肥菜單，總少不了冬粉的身影，透明又輕盈的外觀，讓人聯想到「熱量低、吃不胖、最健康」，但真的是這樣嗎？

廣告 廣告

老辜表示，雖然冬粉的原料是綠豆，但製作過程中只保留了大部分的澱粉，「綠豆原本的礦物質與維生素等，大部分都流失了，從營養密度來看，它比綠豆更單一」。

老辜指出，光看膨脹後的冬粉，熱量低並不足以評價它是否「健康」，因為真正決定它健康與否的，其實是料理方式、份量，以及整體搭配。根據韓國相關研究指出，麵食類湯品若鈉攝取過多，將與高血壓風險相關，常見的美味冬粉料理，都少不了油鹽糖的料理與調味。

老辜建議，料理時可多放蔬菜，不只增加膳食纖維，還能增加飽足感，還要注意烹調時的用油或重口味的湯頭，此外，也能搭配蛋白質，加入豆腐、豆干、魚肉、瘦肉、蛋等等，美味又營養均衡。

老辜解釋，並非否定冬粉，而是希望大家不要以「二分法」看待食材，「沒有一種食材，最完美的。請善用食材、學習搭配、懂得節制」。

更多三立新聞網報導

她吃胃藥「月經晚來1個月」！醫曝原因 示警3類人注意

尿完穿褲子「又流出來」！男嘆內褲又濕又臭 醫曝6大原因

止痛藥吃錯更痛！食藥署曝「2症狀」越早吃越有效 濫用恐傷肝、胃出血

LINE訊息「收到2句話」超煩！爆全場共鳴：一律不讀不回

