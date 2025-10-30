冬粉熱量低？「料理方式錯誤」恐增高血壓風險
秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。
老辜在臉書發文表示，韓國研究顯示，麵食類湯品若鈉攝取過多，與高血壓風險相關。市面上常見的冬粉料理，如炒冬粉、涼拌冬粉或麻辣鍋中的冬粉，因添加油、鹽、糖等調味料，導致鈉含量驚人。他強調，許多民眾誤以為冬粉熱量低適合減肥，因此餐餐食用，卻忽略烹調方式可能帶來的健康隱憂，呼籲民眾不應「二分法」看待食材，應以均衡飲食為準則。
台北慈濟醫院婦產部主治醫師邱筱宸也曾在臉書指出，冬粉原料來自綠豆澱粉，和米粉同屬無麩質麵食。冬粉的升糖指數（GI）較米粉低，但兩者都屬澱粉類食物，幾乎不含蛋白質和膳食纖維，食用後不易產生飽足感，民眾可能因烹調方式差異，無意中攝取過多熱量。
針對不同健康需求的民眾，專家提供麵食選擇建議：麩質不耐症者可選擇米粉、冬粉、蒟蒻麵或百分之百蕎麥麵，其中蕎麥含完整胺基酸和黃酮類抗氧化物「蘆丁」，對健康有益。糖尿病患者則適合選擇義大利麵、蕎麥麵、蒟蒻麵或豆腐麵，比起升糖指數較高的刀削麵、陽春麵等白麵更佳。
對於高血壓、心臟衰竭或慢性腎病患者，建議避免高鈉湯麵，改為拌麵或清湯，減少鹽分攝取。減重族群可選擇豆腐麵，因其含大豆蛋白與胺基酸，且碳水化合物含量低，能降低澱粉攝取同時提供飽足感。蒟蒻麵也是替代選擇，但因幾乎不含蛋白質與微量營養素，烹調時應加入豆腐或毛豆等優質蛋白質與蔬菜，以補足營養。
延伸閱讀
政院拍板！開放旅宿、碼頭移工「本國勞工加薪2000」
影/美軍2戰機墜南海「甩鍋」燃油？苑舉正：起降系統恐有缺陷
超Q抱枕免費送！11/7起高鐵車站捐血送好禮 限時4天登場
其他人也在看
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 8 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 6 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 10 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 1 天前
女性幾歲進入更年期？何時要開始做準備？醫師帶你一次了解！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前舉辦「F4生活守則 更年期遠離代謝症候群」記者會，專家於會中分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活型態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。 更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險 中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。 「從今年（2025）1月到8月，我們診所照護的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與國內外數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。 「F4守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？ 「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改健康醫療網 ・ 1 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 6 小時前
容易血糖高的人，多半是這「8個習慣」害的！ 不吃早餐、咖啡喝太多都中鏢
血糖有些波動是自然的，但我們要避免的是劇烈起伏，不論過高或過低。避免血糖大幅變化並不容易，因為許多原因都可能影響血糖穩定，例如藥物劑量過多或不足、脫水、壓力、疾病，以及過量攝取高碳水食物。營養師 Rebecca Jaspan 解釋道：「吃東西後血糖上升是正常的，無論是否有糖尿病。當血糖上升時，胰島素會被釋放，將血液中的糖分送進細胞，轉化成能量。但若胰島素作用受阻，可能因胰島素阻抗或胰島素分泌不足，糖分就會停留在血液中，導致長期高血糖，對健康有害。」Eatingwell網站分享以下 7 個習慣，糖尿病專家提醒最好避免，以免血糖飆升。 1、忽視壓力壓力難以避免，但若長期未處理，會嚴重傷害健康。Jaspan 指出：「高壓力會使身體釋放皮質醇與腎上腺素，導致血糖上升並干擾胰島素功能。這種『戰或逃』反應會讓糖分更久停留在血液中。」營養師 Lauren Plunkett 補充：「長期情緒壓力會演變成慢性壓力，長久下來引發健康問題。」 2、高強度運動運動通常能提升胰島素敏感度，改善血糖，但有時劇烈運動反而會讓血糖上升。這是因為劇烈運動會釋放腎上腺素，刺激肝臟釋放葡萄糖。Jaspan 補充：「此時身體常春月刊 ・ 1 天前
高蛋白飲輸了！運動後吃「它」更能長肌肉、抗發炎、護腸道
許多人運動後會補充香蕉或高蛋白飲料，藉此增肌並補充能量，但最新研究指出，希臘優格是更好的選擇，因為不僅蛋白質高、含糖量低，還具有額外的抗發炎與肌肉修復功效。健康的腸道環境有助於抑制發炎物質生成，讓肌肉恢復更迅速。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
猛！重訓後吃「這個」比喝蛋白飲更有效 肌肉恢復快又抗發炎
【記者黃泓哲／台北報導】運動後吃香蕉或喝高蛋白飲料，是許多人補充能量與幫助肌肉修復的習慣。不過食安專家韋恩在臉書引用最新研究指出，「希臘優格」其實是更好的選擇！它不只蛋白質含量高、碳水化合物少，還能抗發炎、幫助肌肉修復。研究團隊指出，這與「腸肌軸」（gut–muscle axis）有關——腸道健康能抑制體內發炎反應，讓肌肉恢復更快。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
5款地雷宵夜曝！醫：我睡前3小時絕不碰食物
[NOWnews今日新聞]有不少人因為工作關係，或者因為嘴饞而在睡前吃宵夜，營養功能醫學專家劉博仁整理了五種常見的宵夜地雷食物，並稱這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議宵夜份量要小、最...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 1 天前
不是脂肪！研究曝「它」是癌細胞的最愛：很多人的心頭好
現代人聞癌色變。一般認為，脂肪會加速癌症的生成與復發，但醫師李思賢表示，科學家發現，癌細胞與糖密切相關，糖能讓癌細胞快速繁殖。但他也表示，民眾不需恐懼糖，而應選擇健康的食物，少吃加工糖與精製澱粉，而以全食物為主、搭配健康的蛋白質和油脂、控制體重與規律運動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃稀飯=喝糖水？農糧署揭密：搭配「3類食物」穩血糖、增飽足感
稀飯容易吞嚥，屬於「高升糖指數」食物，坊間流傳稀飯沒營養、吃了等於喝糖水。農糧署發文說明，稀飯並非沒有營養，而是養胃、復元的好食物，與米飯相比，升糖指數確實稍高，食用時搭配蛋白質、膳食纖維、健康油脂，可降低餐後血糖波動，延長飽足感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
糖尿病非絕症！ 醫建議3招積極控糖 生活也能與常人無異
台中49歲林姓男子，近來常感到口渴，體重也莫名減輕，就醫檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素更是超過13%，確診糖尿病急性症狀住院治療，讓他相當沮喪；另一位52歲張姓女子，有糖尿病家族史，近日也檢查出糖化血色素、空腹血糖超標，擔心將與併發症為伍，所幸兩人經由飲食控制、規律運動與按時服藥，都自由時報 ・ 1 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝！醫列3地雷食物
[NOWnews今日新聞]歌手坣娜傳出罹患「癌王」胰臟癌病逝，享年59歲，對此，胃腸肝膽科醫師錢政弘點名3類危險食物「愛吃甜食是高危險族群」，因為胰臟本身功能是控制血糖，讓油脂能消化吸收，而胰臟癌跟高...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
同樣有潔癖「強迫症、強迫人格大不同」 醫師舉例一比就懂
許多人追求環境整潔，但當清潔成為焦慮來源並影響日常生活時，可能已超出單純潔癖的範疇。台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻指出，所謂的「潔癖」有時實際上是強迫症或強迫人格的表現，這兩種狀況雖名稱相似，但在心理狀態與治療方向上有顯著差異。中天新聞網 ・ 47 分鐘前