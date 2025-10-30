冬粉熱量低？「料理方式錯誤」恐增高血壓風險

秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。

冬粉原料來自綠豆澱粉，和米粉同屬無麩質麵食。 （示意圖／Pixabay）

老辜在臉書發文表示，韓國研究顯示，麵食類湯品若鈉攝取過多，與高血壓風險相關。市面上常見的冬粉料理，如炒冬粉、涼拌冬粉或麻辣鍋中的冬粉，因添加油、鹽、糖等調味料，導致鈉含量驚人。他強調，許多民眾誤以為冬粉熱量低適合減肥，因此餐餐食用，卻忽略烹調方式可能帶來的健康隱憂，呼籲民眾不應「二分法」看待食材，應以均衡飲食為準則。

台北慈濟醫院婦產部主治醫師邱筱宸也曾在臉書指出，冬粉原料來自綠豆澱粉，和米粉同屬無麩質麵食。冬粉的升糖指數（GI）較米粉低，但兩者都屬澱粉類食物，幾乎不含蛋白質和膳食纖維，食用後不易產生飽足感，民眾可能因烹調方式差異，無意中攝取過多熱量。

冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。 （示意圖／Pixabay）

針對不同健康需求的民眾，專家提供麵食選擇建議：麩質不耐症者可選擇米粉、冬粉、蒟蒻麵或百分之百蕎麥麵，其中蕎麥含完整胺基酸和黃酮類抗氧化物「蘆丁」，對健康有益。糖尿病患者則適合選擇義大利麵、蕎麥麵、蒟蒻麵或豆腐麵，比起升糖指數較高的刀削麵、陽春麵等白麵更佳。

對於高血壓、心臟衰竭或慢性腎病患者，建議避免高鈉湯麵，改為拌麵或清湯，減少鹽分攝取。減重族群可選擇豆腐麵，因其含大豆蛋白與胺基酸，且碳水化合物含量低，能降低澱粉攝取同時提供飽足感。蒟蒻麵也是替代選擇，但因幾乎不含蛋白質與微量營養素，烹調時應加入豆腐或毛豆等優質蛋白質與蔬菜，以補足營養。

