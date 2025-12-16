冬至不只吃湯圓！命理師曝「9大開運法」 桃花、財運旺整年

記者蔣季容／台北報導

冬至不只是吃湯圓，命理師曝9大開運法。（示意圖／資料照）

今年冬至時間在12月21日，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，冬至當天除了吃湯圓之外，也可以吃豬腳麵線、餛飩、水餃等開運，未婚男女也可利用冬至到月老廟祈求緣份。

楊登嵙分享「冬至」9大開運法如下，錯過了就要等明年！

1、吃湯圓

冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。

2、吃豬腳麵線

今年沖犯太歲生肖為屬兔和雞，可以在這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。

3、吃餛飩

餛飩代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧。

4、吃水餃

水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

5、進補

在寒冷的天氣裡為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到。

6、買新鞋、新衣

冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。

7、拜祖先求興旺

早在周朝，天子就選在冬至日舉行郊祀的典禮。因為日屬陽夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

8、拜月老求姻緣

未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。

到月老廟求月下老人賜姻緣，祭拜供品湯圓、糖果、鮮花、五色水果，圓形尤佳、紅棗、桂圓等。記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。最後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣份。

9、姻緣線旺姻緣事業

2025年「喜星」、「桃花星」、「官星」在東南方，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢或五色繩，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球或手鍊，可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提升事業運。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

