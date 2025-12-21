冬至不只吃湯圓 祭祖祈福、補冬禁忌看這

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

冬至在傳統習俗中是個相當重要的節氣，老一輩常說「冬至大過年」，因為這一天象徵一陽初生，陽氣重新回到大地，是從寒冬邁向新一輪循環的開始。除了吃湯圓外，冬至也有許多流傳已久的習俗與注意事項，代表著我們對家族、健康以及新的一年運勢的期待。

台灣民間最熟悉的就是吃湯圓，不只是甜點，而是添歲的象徵，長輩會說「吃了湯圓就長一歲」，湯圓象徵平安、團圓與好運到來，紅湯圓寓意可以招來好桃花及好人緣，白湯圓則代表著招財，而有包內餡的大湯圓則被稱為「圓仔母」，在古代更是有錢人的象徵，除此之外吃湯圓時也需要吃雙數，代表著幸福圓滿，添歲且添福。

冬至同時也是適合祭祖的日子。因為陰氣至極、陽氣初升，傳統認為在這個時刻向祖先致意，可以讓家族在新一年中獲得庇護。另外進補也是冬至的重要習俗之一，俗語說「冬至不補，來年受苦」，過去在農業社會裡，冬天農閒，身體需要補充能量因應寒冷，因此常見麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等進補料理。

冬至禁忌不多，但仍需注意幾點，不要夜晚在外逗留，古人認為冬至當天因為白天短、夜晚長的關係，人的陽氣可能會特別減弱，因此建議不要在外玩到太晚，也要避免熬夜晚睡，因冬至本來就是陽氣弱的日子，晚睡有可能導致陽氣下降更多，對氣場、對來年的運勢都可能會有不好的影響，也不宜行房，陽氣容易外洩，傷元神。

冬至是一個補運、補氣的節氣，不僅提醒我們照顧身體，也提醒人與家族的連結，吃湯圓、祭祖、休養、溫補，每一件事都藏著「讓來年更好」的心意！

