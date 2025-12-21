冬至不只能用湯圓拜拜 民俗專家：麻糬也能祈求新循環

冬至拜湯圓，取其團圓與圓滿的美好寓意。（葉靜美攝）

今日冬至，有許多民眾會依照習俗，準備湯圓拜拜，也有民眾因不喜歡吃湯圓，而改拜麻糬，民俗專家就指出，冬至並無硬性規定要拜湯圓或麻糬，以往以湯圓拜拜，主要是寓意團圓與圓滿，而在冬至拜拜，主要是因冬至是重要節氣，冬至過後黑夜漸短、白天漸長，是新循環的開始。

黃婦家庭主婦今日一早就開始準備湯圓拜拜，她認為，從上一輩開始，冬至就是要準備湯圓拜拜，她也從年輕至今年近7旬，都遵照這個習俗；但年輕一輩的邱姓民眾就表示，以往為了拜拜，都要準備一大鍋湯圓，而湯圓當天吃不完，放到隔天就整鍋糊掉，更沒人要吃，最後只能當廚餘處理，後來直接改用麻糬來拜。

民俗專家陽震天就指出，冬至在24節氣中，是非常重要的節氣，在奇門遁甲中，冬至及夏至更是兩個最重要的節氣，冬至過後，黑夜漸短、白天漸長，夏至則相反，兩個節氣象徵陰陽漸分，也是一個新的循環的開始，也有民俗學派，將冬至過後視為新一年的開始，都彰顯冬至的重要性。

陽震天說，依習俗冬至多會拜湯圓，一般稱「冬至圓」，以往以湯圓拜拜，主要是取其寓意團圓與圓滿，並沒有硬性規定一定要拜，有民眾改拜麻糬，屬個人的選擇，並沒有理論認為不可。

