冬至不吃湯圓！麻糬象徵「黏錢」 彰化餅店湧200米人龍

台北市 / 綜合報導

明(21)日就是冬至，民眾通常都會吃湯圓，象徵闔家平安團圓的意思，但彰化民眾過節、拜土地公，他們選擇吃麻糬，排隊的人龍，甚至長達200公尺，為什麼不是吃湯圓呢？店家解釋，因為現在的民眾工作忙，現做的麻糬比較好保存，過年前吃麻糬，也有象徵「黏錢」的意思，因為許多民眾清早6點多就來排隊，就是要吃個平安、討個吉利。

民眾大排長龍，路口轉角拐個彎繼續排，人龍長達200公尺，天氣冷颼颼，他們辛苦排隊為的就是這個，包餡的麻糬每顆都是現做，工作人員雙手忙得沒停過，這裡是彰化市1家開店超過50年的餅行，明日就是冬至，為了品嘗這道傳統的風味，清晨六點多就有不少民眾來排隊。

民眾說：「排了40分吧，值得值得，朋友有托我買這樣，因為我們明天要拜拜。」店家解釋，民眾沒有在冬至吃湯圓，反而選擇了麻糬，是因為，餅店業者許先生說：「大家都要上班，比較不方便煮湯圓，湯圓又湯湯水水，還是買麻糬，比較好保存這樣。」麻糬的口味除了紅豆以及花生，包肉餡的麻糬甜中帶鹹也很受歡迎，民眾想吃麻糬，就連要買路邊的小攤子也得排隊，業者說，民眾習慣在初二買來拜土地公，過年前吃麻糬還有這個涵意。

麻糬攤車業者施先生說：「剛好碰到冬至，碰到初一初二拜土地公，所以買的人會比較多，等於黏錢的意思啦，黏錢黏錢。」彰化市區許多小攤子都出來賣麻糬，不管是店家還是小小的攤車，都可以看到排隊的情況，麻糬的傳統吃法大家都知道，台中這家開店超過70年的江浙菜餐廳，發揮創意推出熱呼呼的炸元宵，高溫油炸後，加一球冰淇淋再淋上巧克力醬，顛覆民眾對麻糬的想像。

民眾說：「滿特別的，外酥內軟。」餐廳總店長岳瑞萱說：「我們在現場這邊炸，大家看到了，可能學會之後，買回來自己家DIY。」業者認為要吃元宵不是只有煮湯而已，他們把麻糬做成油炸的風味再加入配料，不同層次的口感，讓麻糬料理的變化更加豐富。

