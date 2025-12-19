冬至來杯熱咖啡！超商「10元爽喝咖啡」倒數 優惠一次看
7-11超商12/19-12/21限時三天優惠，大杯燕麥拿鐵任選2杯99元、大濃萃美式咖啡第2杯10元、大杯卡布奇諾咖啡第2杯10元，另外還有指定品項買12送6。
超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）
星巴克
星巴克與foodpanda12月外送合作活動，2025/12/16(二)-12/25(四)活動期間點購大杯(含)以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。2025/12/16(二)-12/25(四)，活動期間點購熱那堤隨行外帶盒組、咖啡隨行外帶盒組，享85折優惠。
7-11
12/19-12/21限時三天優惠，大杯燕麥拿鐵任選2杯99元、大濃萃美式咖啡第2杯10元、大杯卡布奇諾咖啡第2杯10元。燒仙草2杯120元、熱琥珀小葉奶茶、熱梔子花奶青買2送2。
OPENPOINT行動隨時取12/13~12/20限時超暖心優惠，CITY CAFE/CITY PRIMA/珍珠系列指定品項買12送6，最多現省600元。
OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。
不可思議咖啡7歲了，12/10–2026/1/6全品項飲品第2杯7折(以價低者折，折扣後金額以系統計算為準)；幸福拉花限時免費體驗(限熱拿鐵系列)。
12/10~12/23，CITY CAFE指定風味拿鐵第2杯半價，優惠品項包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵。
12/13-12/20愛sharing分享日，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾任選買12送6，特價780元；CITY CAFE特大杯拿鐵／特大杯美式任選買12送6，特價840元；CITY CAFE風味指定飲品冰飲任選買12送6，特價900元。
12/10~12/30買CITY PRIMA精品咖啡大杯任2杯+9元送聯名飛機造型杯塞乙個，共有四款機型(A321neo／A330neo／A350-900／A350-1000 )，款式隨機，限量 20 萬個贈完為止。
全家
即日起至12/21，Let's Café單品美式/拿鐵任兩件特價99元，Let's Café經典冰磚拿鐵兩件99元，Let's Tea柳橙香柚綠茶第二杯10元。
Let's Café x VOLVO聖誕限定「聖誕棉花糖巧克力」，114/12/10-115/1/6全家實體店舖購買【棉花糖巧克力飲】，得VOLVO MILU造型貼紙(2款不挑款，限量10萬份，送完為止)，店舖購買/隨買兌換。Let's Café現調飲品抽VOLVO購車5萬優惠券，購買【棉花糖巧克力飲】再多抽1次。
即日起至2026/1/6，Let's Tea芝麻糊糊特價59元。
天天到全家LINE官方帳號抽扭蛋，抽限量Let's Tea、Let's Café優惠券！Let's Café棉花糖巧克力飲，LINE遊戲限定優惠59元
Let's Tea唐寧伯爵醇奶茶大杯熱原價65元，LINE遊戲限定優惠39元。唐寧伯爵茶大杯熱原價55元，LINE遊戲限定優惠29元。
Let's Tea芝麻糊糊，LINE遊戲限定優惠19元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
2025/11/26－12/23，果C果昔「芋頭戀乳」嚐鮮價 79元（原價99元）。
11/26–12/23Hi café 飲品冰熱任選買1送1，指定暖心飲品包括巧克力歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶。
11/26－12/23，Hi café 摩卡咖啡買1送1。
2025/11/26～12/23限量優惠，大杯阿華田（巧克力歐蕾／草莓）優惠價 25 元。大杯阿華田摩卡咖啡，冰熱任選、大杯冰芋泥小芋圓歐蕾、特大杯冰鳳梨百香雙 Q 冰茶、特大氣泡美式（鳳梨／柚香），優惠價45元。
2025/11/26～12/23，79 元珍珠冰茶系列買12送12（冰熱任選），一次帶走24杯優惠價948元（原價 1896 元）！
11/26-12/23大特濃美式(冰熱任選)買20送20省1100元(原價2200元)，單杯不到28元。大特濃拿鐵(冰熱任選)買20送18省1170元(原價2470元)，單杯不到35元。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OKmart
即日起至1/7任選2杯99元，黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶／黑糖薑茶）、OKCAFE 風味拿鐵系列（錫蘭紅茶／靜岡抹茶／焙茶風味）。
