冬至倒數！湯圓店湧排隊人潮 公司行號訂餐應景

冬至即將到來，不少人提前訂購湯圓。（圖／東森新聞）





今天台大附近知名的湯圓店，還沒開門營業，就已經出現排隊人潮，大家都說，要趁著冬至前先來補貨，也有不少公司行號，趁上班日來訂餐，業者透露這幾天都是「滿單狀態」，每天都做上千碗的湯圓，快忙不過來了。

白胖胖的湯圓在鍋中烹煮，伴隨著熱煙，起鍋後放到碗裡，輕輕一一咬流出芝麻內餡，這甜滋滋的口感，是冬至必不可少的滋味。

周末就是冬至，冬天來一碗熱呼呼的湯圓，再享受不過，這間在台北仁愛路的老字號的甜品店，業者跟我們分享，光是一天的訂單量，就突破了千碗。

甜品店業者石小姐：「提早一個多月就準備了，一直在搓湯圓，從早上到晚上。」

業者笑說，這幾天光是包湯圓，就包到手軟，許多公司趁著周五來訂貨，一次就帶走一大箱，店門口也擺滿各種口味的湯圓，客人陸續來報到。

消費者：「這是老字號的一個老店，那它的餡很皮薄，餡又很多、很好吃，芝麻可以補腎，棗泥紅色可以補鋅，達到冬補的效果。」

再到台大附近的甜品店看一看，還沒到營業時間就出現排隊人潮，幾乎快彎到轉角宛如貪食蛇。

消費者：「因為臺一的那個湯圓很好吃，然後這個禮拜天是冬至，然後因為它11點就開門了，去年就知道說，如果不及時來，很快就沒有想要的品項，因為冬至快到了，這兩天有時間，就趕快過來買，越接近(冬至) 人越多耶。」

店內更是忙到不行，幾乎都被人給塞滿，大家忙著煮湯圓，用推車送貨，因為冬至前天天都是滿單。

不過，湯圓怎麼吃，其實也有小學問，有專家就建議，湯圓要吃雙數 代表成雙成對，幸福圓滿，如果怕湯圓不好消化，也可以吃水餃象徵旺財。

這個週末北東地區天氣溼涼，到了平安夜，又有冷空氣要來報到，冷冷的天吃碗熱呼呼美食，暖心又療癒。

