冬至倒數2天！把握「難得改運日」民俗專家：做好換氣、佈施保來年好運

12月21日就是一年一度的冬至到來，由於這天也是「天赦日」也是 「新的起步日」，對此，知名民俗專家廖大乙就說，一定要把握這個 「三個巧合集於一日」的好時機，尤其今年犯太歲，屬蛇、豬、虎、猴的朋友千萬要記得「換氣改運」， 明年犯太歲，屬鼠、馬、兔、雞的朋友也可藉此時機補運。

廖大乙就說，由於今年為乙巳年雙春閏六月，是個充滿變動的一年，許多人在這一整年的對於「浮動、低迷」的氣氛相當明顯，尤其「冬至」又是一整年中白天最短的極陰日，又碰到「天赦日」，以及12月21日的「新起步日」，凡事感覺今年運勢不佳的朋友以及犯太歲屬蛇、豬、虎、猴的朋友一定要好好把握這一天。

廖大乙表示，行善積德布施是轉運的基石，大家要多多益善才能為自己累積更多福報。（圖／廖大乙提供）

另外，換氣的方法也不難，只要從20日深夜11點開始到21日晚間7點間，將家中靠龍邊的窗戶打開，若感到天氣較冷則不用全開，原則上只要能做到「換氣」就好，也就是讓穢氣排出，讓新鮮的空氣進來，氣好了運勢就會好。

而明年起犯太歲的鼠、馬、兔、雞等4個生肖的朋友，可利用冬至這天好好補運，除了開窗換氣，也可以準備香蕉、李子、梨子、鳳梨、蘋果祭天，祈求來年諸事平順，而取其諧音就是「招你來旺果」。

但廖大乙也說，如果想讓運勢更好，從今天起到冬至3天可以選擇捐血、捐錢、甚至利用網路傳遞正能量訊息，這些都是屬於佈施的一環，也讓運勢可以好上加好。

有一點要特別注意的是，冬至當天也可以穿著明亮鮮艷的衣服，若想招桃花可以考慮選擇粉紅、黃色和淺綠色系等顏色的衣物，但若今年犯太歲的朋友也可以早點回家休息。

