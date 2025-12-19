冬至別亂補！12／21開運養生法曝光 4種食物補元氣、湯圓數量有講究

2025年12月21日23點04分，冬至將如期而至。這一天，太陽直射南迴歸線，北半球迎來一年中白晝最短、黑夜最長的時刻。古人稱冬至為「冬節」、「長至節」或「亞歲」，並有「冬至大如年」的說法，象徵著陽氣的萌芽與陰氣的衰退。這一天的習俗與養生禁忌，對於未來一年的健康與運勢有著重要影響。

▲ 湯圓占卜法認為，碗裡湯圓數量為偶數為吉，預示著運勢昌隆。（圖／shutterstock）

食的開運大法：

廣告 廣告

冬至是養生的重要轉折點。中醫認為，這時陰氣盛極而衰，陽氣漸長，適合進補。傳統上，麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等滋補菜餚是冬至的佳選，這些食物不僅能祛寒，還能補充元氣。然而，進補需根據個人體質調整，避免過度。對於不吃羊肉或素食者，四神湯是一個溫和的選擇，適合各類人群。

衣的開運大法：

冬季保暖至關重要，尤其對於上了年紀的人。選擇寬大鬆軟、穿脫方便的衣物，並在關節部位加厚保暖，能有效防止寒氣入侵。患有氣管炎、哮喘等疾病的人，應增加厚背心以保護心、胃和肺部。睡衣則應選擇透氣性好的天然材質，避免化纖製品，以防感冒和中風。

住的開運大法：

冬季天氣寒冷，許多人習慣緊閉門窗，但這樣可能導致空氣不流通，增加生病風險。保持室內通風，並調節適宜的溫度和濕度，能有效預防疾病。

行的開運大法：

傳說冬至夜有天狗下凡，科學上則建議這天夜長天冷，應避免在外逗留，早點回家休息有助於養生。

育的開運大法：

冬季多曬太陽，能壯陽氣、溫通經脈，對調節情緒和改善身體狀態有益。適當的戶外活動，能促進血液循環，提高免疫力。

樂的開運大法：

冬至是家族團圓的日子，全家一起搓湯圓、吃湯圓，象徵圓滿。湯圓占卜法認為，碗裡湯圓數量為偶數為吉，預示著運勢昌隆；若為奇數，則需低調行事。此外，未婚者的湯圓數常為奇數，已婚者則為偶數，這是冬至的一項趣味習俗。

在這個特別的日子裡，遵循傳統的開運養生方法，不僅能增強體質，還能為來年帶來好運。無論是飲食、穿著，還是居住、出行，皆需謹慎調整，以迎接陽氣的到來。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

★《ENews》提醒您

民俗說法，僅供參考。

更多eNews報導

遭疑介入賀瓏感情？Albee打破沉默 380字回應：我沒對不起任何人

18億Gmail用戶注意！Google發布紅色警報：接到「1類電話」立即掛斷