冬至到了〜吃完湯圓後，芳療師推薦用 2 精油讓身心都能暖呼呼

冬至到了〜這天，家家戶戶都會煮著美味的湯圓，與家人一起共享；古時，認為這天是新的一年的起始，吃了湯圓之後，就多長了 1 歲。吃完熱騰騰的湯圓後，別忘了，用精油延續暖呼呼的感受！

中醫觀點裡，冬至時節走膽經，這時是陰極之至、陽氣初生的節氣，很容易受到寒氣入侵，要特別注意保暖！印茴 SPA 芳療師陳美智表示，這次想要介紹 2 款很適合冬天，既安穩又溫暖，還能舒展心胸的精油。

沒藥：舒緩胸悶、療癒人心

沒藥的香氣低調又安靜，聞到香氣，就能感覺到呼吸變得很順暢深沉。是一支很適合長期胸悶或心悸的人使用。對於甲狀腺亢進、支氣管炎，也會有著明顯的改善。陳美智指出，沒藥是常用在安寧病房的擴香精油之一，有著撫慰心靈的療癒力，能幫助人能放下執著並原諒他者。

香蜂草：養肝利膽、充滿慈悲

香蜂草的精油萃油率很低，比較常見到的是香蜂草純露。精油裡會有細緻安靜的香氣，能幫助大腦過度思考的人放鬆，幫助睡眠品質，還能降低血壓、分泌膽汁、養肝。在心情上，能讓你能開始鬆鬆的面對，每個人不同的做事方式，進而長出同理他者的慈悲心。

陳美智說明，用 30ml 的甜杏仁油，加上 12 滴的沒藥精油，和 4 滴的香蜂草精油做調和。可在沐浴後，塗抹全身、泡澡，讓熱水溫暖身心。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚