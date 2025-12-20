冬至到呷甜呷健康！人安睦鄰百人搓湯圓

▲人安基金會舉辦「睦鄰和樂社區．湯圓慶冬至」活動，百名居民一同參與。

【記者 沁諠／台北 報導】冬至將至，吃湯圓象徵團圓添歲、平安如意。人安基金會士林區20日舉辦「睦鄰和樂社區．湯圓慶冬至」活動，創辦人曹慶先生，高齡百歲，拄著拐杖，與百名居民一同參與，並以「再夢三十」勉勵大家，希望凝聚在地力量，為弱勢謀福。此活動同步於全台20個平安站推動，盼善念善行，走進每一個鄰里。現場民眾搓湯圓，和樂融融，寒冷的季節更添上節慶溫度。

▲▼人安基金會創辦人曹慶先生高齡百歲，拄著拐杖，與百名居民一同參與冬至睦鄰活動。

大小朋友在義工協助下，從揉麵、搓圓到完成，讓民眾帶回與家人共享，也可現煮現吃，甜香溢散引來民眾拍照打卡留念。居民說：「自己做的湯圓最有過節味道！」義工也表示：「看到鄰里一起參與、孩子們開心互動，也感染了好心情。」

冬至過後，年味更濃，為讓生活邊緣掙扎的弱勢家庭，也能安心迎新年，正如火如荼推動「寒士吃飽30」公益行動，邀您支持愛心年禮每份800元、應急紅包600元，或每月918元「拉一把」常年服務，讓節慶的溫暖，陪伴最寒冷的日子。

▲義工協助小朋友現煮現吃湯圓。

愛心專線：(02)2836-1600分機293，劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會，備註：尾牙小組）。（照片記者沁諠翻攝）