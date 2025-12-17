冬至到！彰化市4公有市場聯合促銷 備2400張「加倍券」

可愛娃娃共有7個款式。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕12月21日週日就是冬至，為促進彰化市的市場經濟活絡，市公所將於19、20日與26、27日，連續兩個星期五、六在民生、華陽、民權與南門等4處公有市場舉辦「市場聯合促銷活動」，活動配合經濟部「好事減碳綠色消費愛地球」新理念，並延續「傳市品牌-眾星雲集好市加倍劵」為行銷主題，共準備了2400張加倍券，民眾憑100元現金即可兌換到每張價值200元的加倍券，加倍好康。

此外，還有一項「好康」是，凡民眾在19日起至31日到4處公有市場採買，有機會將超夯的「娃娃(有青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、小雞腿、雞、白花椰菜等7種不同造型的款式)」帶回家，方式為拍下採買東西的照片，上傳照片至市公所臉書、並標記是在哪一處公有市場採買的，即有機會抽中娃娃。

廣告 廣告

市長林世賢表示，這個星期天就是冬至，市公所在4處公有傳統市場舉辦年終促銷活動中，為了彰顯團圓、圓滿、添歲的幸福感，特別準備冬至湯圓與購物民眾分享。他還強調各項年節的應景商品傳統市場皆有販售，希望民眾多多利用至傳統市集購買消費，慢慢為過年買氣增溫。

100元現金即可換面額價值200元的加倍券。(記者湯世名攝)

民權市場自治會長周堉瑆(右1)向市長林世賢(右2)介紹聯合促銷配合的各各品項內容物。(記者湯世名攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

說好的人行空橋在哪？ 台南三鐵共構卡關原因曝光

