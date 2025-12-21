冬至到！「4生肖」今開始財氣噴湧 一路旺到跨年後

生活中心／張尚辰報導

今（21）日是二十四節氣中的「冬至」，這一天為為北半球一年之中白晝最短的日子，許多人會在冬至這天吃湯圓暖和身子。對此，清水孟國際塔羅小孟老師列出，有「4個生肖」的人從冬至開始，將才氣噴湧，一路旺到跨年後。

★TOP4 生肖龍

屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

★TOP3 生肖雞

屬雞的人去年一整年，心情都處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

★TOP2 生肖馬

屬馬的人個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，因此冬至來臨時你的財運依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

★TOP1 生肖羊

屬羊的人拼勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務、業務方面，還有工作上的表現可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

