冬至前夕搓湯圓傳愛 華山頭城站攜手頭城國中師生暖慶14週年

華山頭城站攜手頭城國中師生舉辦「建站十四週年感恩茶會」，邀請華山長輩與學生一同參與，透過溫馨互動提前過冬至，也盼號召更多鄉親加入關懷弱勢長輩的行列，讓愛與服務持續不間斷。（華山基金會提供）

華山基金會頭城愛心天使站自民國一OO年十月深耕在地服務，至今屆滿十四週年，累積陪伴二三三位三失，失能、失智、失依長輩走過孤苦無依的歲月。為感謝長期支持的善士與義工，華山基金會頭城愛心天使站於今（十六）日於頭城國中舉辦「建站十四週年感恩茶會」，邀請華山長輩與學生一同參與，透過溫馨互動提前過冬至，也盼號召更多鄉親加入關懷弱勢長輩的行列，讓愛與服務持續不間斷。



華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失，失能、失智、失依老人到宅訪視、物資協助、年節關懷等服務。頭城天使站目前服務九十五位弱勢長輩，僅有十六位被認助，尚有七十九位長輩待認助，希冀匯聚各界愛心，「幫助一個站，守護一00位孤老」支持常年認助計畫，每月一二五0元，一萬五千元/年/位，或認養天使站福氣磚：六千元/磚，讓華山成為弱勢爺奶的第二個家。愛心專線：0三-九七七-八二八七何小姐，劃撥帳號：五00三八八七二(戶名：華山基金會 備註:頭城站)線上捐款網址：https://reurl.cc/jyO2n1 請指定頭城站 。勸募期間：114/1/1至114/12/31

冬至象徵團圓與圓滿，活動開始由華山頭城站義工團隊帶領長輩與學生一同製作象徵祝福的七彩湯圓，運用天然蔬果粉揉出繽紛色彩，義工並於現場烹煮七彩湯圓紅豆湯，華山長輩與學生們在歡笑聲中提前共慶冬至。搓湯圓的過程不僅讓長輩進行手部運動、訓練專注與協調能力，也透過與學生的互動交流，拉近跨世代距離。讓期盼藉由此次感恩活動，喚起社會更多關注與支持，讓每一位弱勢長輩都能在寒冬中感受到團圓的溫度與社會滿滿的愛。