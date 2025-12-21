冬至北部轉涼（1） (圖)

明天天氣如何？ 華南的南支短波槽會逐漸東移，週六(20日)來到福建、浙江一帶，但是預期會明顯淺化、減弱，但是受到槽前南來水氣東移、通過的影響，各地雲量偏多，預報上來看普遍會有短暫陣雨出現機會，雖然預報看起來雨勢都不大，不過各地都有下雨的可能性，降雨應該是呈現一陣一陣的狀態，提醒大家外出都要記得攜帶雨具。南支槽前水氣要等到週六(20日)晚間以後才會逐漸東移離開，到時候西半部地區降雨的情況將會逐漸停止下來，但是因為東北季風隨後跟著增強，因此迎風面的大台北、東半部地區可能緊跟著又會是東北季風帶來降雨要隨之出現，持續會是比較容易下雨的天氣型態。 ​ 週六(20日)沒有明顯的冷空氣南下，但是因為季節的關係，現在台灣附近高空的溫度已經足夠低，每當中高層有水氣要通過台灣的時候，高海拔山區出現固態降水的機會就比較大。從模式預報的資料以及氣象署的登山氣象預報來看，高山地區(3500公尺以上)預報不少的山頭可能有固態降水(冰霰或雪)出現的機會，即使沒有遇到冰霰或雪，因為水氣足夠、溫度偏低，夜間結冰的可能性很高，提醒要到高山地區活動的朋友請多加注意。 ​ 至於平地的溫度方面，週六(20日)台灣附近底層為高壓迴流的偏東風，原本是適合溫度回升的情況，不過因為雲量偏多、降雨機會較高的關係，各地白天高溫大致都在22-25度左右，南北之間的溫度差異不大，夜晚清晨各地都市地區的低溫也大致都在17-20度之間，空曠地區則是有機會降到15-17度之間，日夜溫差的變化相對較小，但是夜晚清晨還是會感覺有點偏涼，提醒大家早出晚歸仍要多留意身體健康情況。 ​ 週日(21日)隨著後續的北支短波槽東移、經過長江口到台灣北方區域，槽後地面冷高壓前緣向東南延伸，台灣附近底層的東北季風明顯增強，其實應該是週六(20日)深夜過後東北季風就會逐漸增強了，週日則是一個持續增強的過程，迎風面的大台北、東半部地區有短暫陣雨，北部雲量偏多，中南部則是多雲到晴的天氣，又會恢復到比較典型的東北季風天氣型態。溫度方面，北部、東北部白天高溫降至20-22度，花東地區23-25度，中南部因為天氣好轉，高溫會回升到25-27度，夜晚到下週一(22日)清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫13-15度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯，持續要多加注意。 ​ 下週一(22日)持續受到東北季風影響，不過水氣會較為減少，迎風面大台北、東半部地區的降雨也會慢慢減緩下來，有機會轉為多雲到陰偶有局部短暫陣雨的天氣，西半部為多雲到晴的天氣。北部、東北部白天高溫仍只有20-23度左右，花東地區高溫23-25度，中南部高溫25-27度，夜晚到下週二(23日)清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫13-15度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，中南部的日夜溫差仍然比較明顯。 ​ 下週二(23日)東北季風減弱，各地天氣較穩定，北台灣的溫度回升，整體溫度將較為溫暖，但是日夜溫差變化仍大。但是到了下週三(24日)之後又將是下一波東北季風增強的過程，目前看起來下週後半的東北季風強度仍然比較強，而且持續時間會比較久，是不是會帶來比較低的溫度值得持續觀察注意。 ​ 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

