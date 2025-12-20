冬至北部轉濕涼 兩波東北季風報到 「這天」低溫探14度

今（21）日冬至，民眾準備吃湯圓暖身的同時，別忘了添衣保暖。未來一週將迎來兩波東北季風接力報到，首波在今天開始影響台灣，北部及東北部率先轉涼；緊接著第二波冷空氣將於下週三（24日）強勢襲台，預計屆時低溫將下探14度，甚至高山有機會降下雪。

冬至轉涼 北北基宜防局部大雨

今受東北季風增強影響，北台灣天氣轉趨濕涼。氣象署表示，新竹以北及東半部地區將有短暫雨，特別是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，整天降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，北部高溫約21度，低溫則在17、18度左右；苗栗以南地區維持多雲到晴，高溫可達26、27度，但需特別留意早晚溫差大，低溫僅約15至18度，中南部民眾早出晚歸請適時調整穿著。

這波東北季風將影響至下週一（22日），隨後水氣稍減，降雨區域縮小。

下週二短暫回溫 週三強冷空氣接棒

下週二（23日）東北季風稍微減弱，北台灣氣溫會暫時回升，高溫有望回到24度，低溫約20度，是未來一週天氣相對穩定的空檔。

然而，好天氣轉瞬即逝。第二波東北季風預計在下週三再度增強，影響時間將持續到下週五、六，屆時北部將率先降溫，且水氣明顯增多，降雨範圍除了北部與東半部，中南部山區也可能有零星降雨。

聖誕節挑戰14度低溫 高山有望降雪

這波冷空氣預計在下週四（25日）至下週五（26日）清晨威力最強。氣象署預測，屆時西半部及宜蘭低溫將下探至14到16度。尤其下週四入夜至下週五清晨，台北低溫極可能觸及14度，民眾請務必做好禦寒準備。

除了低溫，想要賞雪的民眾也有機會。氣象署指出，下週三、四兩天，若水氣與低溫配合，中部以北、宜花地區海拔3500公尺以上的高山，將有降雪或結冰的機會。