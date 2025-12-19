冬至吃湯圓南甜北鹹？招財開運看這招

節目中心／林瓊玉報導

每年進入12月下旬，二十四節氣中的「冬至」如期而至。冬至是一年當中白晝最短、夜晚最長的一天，傳統觀念認為此時陰極而陽生，象徵新的循環即將展開，因此民間向來有「冬至大如年」的說法，被視為重要的時間節點。

冬至大如年，自古便受帝王重視（圖／寶島神很大）

冬至是一年夜晚最長的日子，象徵新的循環即將展開。（圖／三立新聞網）

在早期社會，冬至甚至被視為亞歲，重要性不亞於過年。這一天家家戶戶多會祭祖、團聚吃飯，藉由儀式與飲食迎接陽氣回升，也為即將到來的新一年做準備。至今，吃湯圓仍是冬至最具代表性的習俗，圓潤的外型象徵團圓、圓滿，也有「吃了添一歲」的寓意。

廣告 廣告

吃湯圓仍是冬至最具代表性的習俗。（圖／資料照）

除了湯圓，各地冬至飲食略有不同，北方多吃水餃或餛飩，南部也有人吃鹹湯圓，民俗上都被解讀為圓滿、聚氣、添財的象徵。近年也有不少人會在冬至進行「補冬」，透過溫補食材調養身體，迎接接下來寒冷的時節。

不少人會在冬至進行「補冬」。（圖／三立新聞網）

冬至不只是節氣轉換，也被視為「整理與轉運」的時刻。有人會趁這一天整理家中環境、汰換寢具，象徵除舊佈新；也有人選擇提早休息、調整作息，為年底收尾。值得注意的是，今年冬至恰逢天赦日，更讓這一天受到關注。

天赦日在民俗中被視為適合懺悔、祈福與轉運的日子，與冬至「陽氣回升、重新開始」的意涵相互呼應。也因此，不少民眾選擇在冬至當天前往廟宇拜拜，或在家中簡單祈願，期望為年底畫下好的句點。

少民眾選擇在冬至當天前往廟宇拜拜。（圖／寶島神很大）

民俗專家指出，冬至相關習俗的重點不在於形式是否周全，而在於是否藉此機會放慢腳步、回顧一年狀態。無論是與家人一起吃湯圓、靜下心整理生活，或單純好好休息，對許多人而言，都是迎接下一階段的重要儀式。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

寶島神很大／赤崁太子募兵去 全台唯一先鋒官暌違20年再出陣

俏媽咪成帝君代言人 辦事遇「月事」竟會神奇避開？

一歲娃勇奪爐主！青山宮擲爐主大典爆棚 全場喊破宮埕：嘴嘴杯！

萬華人潮爆滿 青山王遶境降音量護信眾走完路關

