冬至吃湯圓必讀！ 購買湯圓要注意什麼？怎麼煮、怎麼吃、如何保存才正確？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

購買湯圓要注意什麼？如何選購？ 冬至湯圓購買攻略

湯圓是冬至應景食物之一，民眾可能會在傳統市場、超市購買湯圓回家食用。食藥署、衛生局提醒，民眾在選購湯圓時應注意以下事項：

避免選擇顏色過於鮮豔的湯圓

避免購買來路不明的產品

購買湯圓時注意外觀、是否有異味

優先選擇包裝完整、標示清楚的產品

若選購現場手工搓揉的散裝湯圓，應留意販售場所環境、設備和工作人員的衛生情形

若購買冷凍湯圓相關商品，發現已有解凍、結霜、黏結等情形，建議不要選購

主動詢問店家或仔細查看外包裝標示的成分及過敏原資訊

購買時應確認保存期限、保存條件

如何保存、煮湯圓才正確？ 沒有吃完的湯圓怎麼辦？

廣告 廣告

為避免購買的湯圓變質、腐壞，如何正確保存就相當重要，即使冬至後湯圓沒吃完也要做好保存，並盡早食用完畢。食藥署、衛生局建議：

冷凍產品應放置在-18℃以下

冷藏產品應放置在7℃以下

當日製作的常溫產品也應保存於陰涼處

若湯圓量較多未完全烹煮，剩餘的湯圓應放入密封容器中冷凍保存。

另外，食藥署提醒，烹煮食品食中心溫度應超過70℃，建議湯圓煮熟浮起後最好再煮1－2分鐘，以確保內外完全熟透。

吃湯圓又怕胖怎麼辦？ 冬至湯圓4招健康吃不變胖

不過，也要提醒民眾湯圓應適量攝取，以免冬至吃湯圓，肚子圓又圓。根據國健署資料顯示，40顆紅白小湯圓或4顆甜餡湯圓，熱量約為280大卡，相當於1碗白飯，而且湯圓屬於精緻澱粉，血糖上升速度較快，可能會增加身體的負擔。





嘉義縣社區營養推廣中心營養師孫薇鈞，提供以下4招，讓民眾冬至吃得更健康：

湯圓替換主食適量進食：因湯圓屬於主食，建議依平日飯量調整份量，避免額外增加熱量。

加入蔬菜提升纖維：建議在湯圓中加入菇類、深綠蔬菜、洋蔥等多種顏色蔬菜，不僅提升美味程度，也能增加纖維攝取量。

天然食材搭風味：建議甜湯可以桂圓、紅棗、枸杞取代糖水，鹹湯選用蔬菜湯底以降低油脂攝取。

看標示選湯圓：看產品標示挑選低糖、低油、添加物少的湯圓，並避開油炸或煉奶等高糖沾醬，減少身體負擔。

若有慢性病或特殊飲食需求者，建議應依醫師或營養師指示調整攝取量。此外，也要搭配運動，才能在溫馨的節氣氛圍中依然健康不增重。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥冬至吃湯圓必讀！ 購買湯圓要注意什麼？怎麼煮、怎麼吃、如何保存才正確？