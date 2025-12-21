冬至吃湯圓暖心顧健康 玉醫莊營養師提醒份量與油脂是關鍵
十二月二十一日冬至，每年家家戶戶都會準備熱騰騰的湯圓，象徵團圓、圓滿與添歲，是重要的傳統習俗。不過湯圓雖小，卻屬於高澱粉食物，若食用方式不當，可能造成血糖波動、腸胃不適，甚至增加長者與幼童的吞嚥風險，特別需要留意。衛生福利部玉里醫院莊茵淇營養師教您如何吃湯圓最健康（見圖）。
湯圓主要原料為糯米，屬於高升糖指數（GI）澱粉，消化速度快、血糖上升迅速。甜湯圓常搭配糖水、芝麻或花生餡，一碗熱量可達 300–500 大卡，對糖尿病、高血脂、心血管疾病患者而言，容易造成負擔；腸胃功能較弱者，也可能出現腹脹、胃悶或胃食道逆流。
相較之下，鹹湯圓可作為較佳選擇之一，但烹調方式同樣關鍵。傳統鹹湯圓常以油爆香豬肉、蝦米與油蔥酥，油脂含量偏高，若再加上肥肉或過多調味，反而增加熱量與鈉的攝取。營養師建議，製作鹹湯圓時可減少爆香油量、避免油蔥酥，以少量清炒或汆燙後拌入取代，並選擇植物性油脂，如芥花油、橄欖油或苦茶油，取代動物性油脂或反覆加熱的油品。
無論甜湯圓或鹹湯圓，都建議大幅增加蔬菜量，如高麗菜、青江菜、菠菜、香菇、金針菇等，不僅能增加纖維、延緩血糖上升，也有助於提升飽足感與腸道健康，讓湯圓不再只是澱粉料理，而是一餐更均衡的飲食。
此外，吞嚥安全不可忽視。湯圓質地黏軟，長者因咀嚼與吞嚥功能退化，幼童則因控制能力尚未成熟，皆屬哽塞高風險族群，務必將湯圓切小塊、細嚼慢嚥，進食時避免說話或分心。
營養師提醒，冬至吃湯圓可掌握以下4原則：
1. 份量適中：一般成人建議 2–4 顆小湯圓，並視為一份主食。
2. 甜鹹皆可選，烹調更重要：甜湯少糖、鹹湯少油。
3. 蔬菜加量、油脂減量：提升營養密度、降低負擔。
4. 慢慢吃、注意吞嚥安全。
玉里醫院提醒：冬至的意義在於團圓，而非過量進食。只要選對種類、用對油、配足蔬菜，就能在應景之餘，也為健康多加一份保障。
其他人也在看
每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效
每天至少喝水2公升，為什麼還會得腎結石？一名35歲上班族自認喝水量不少，但近期感到腰部劇痛，緊急就醫後發現長了5mm的腎結石。泌尿科醫師表示，防治腎結石，喝水總量固然重要，但一次性猛灌的喝水方式並不能健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 5
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 23
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 2 天前 ・ 6
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量，這款竟是熱量殺手
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王
許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。 小松菜是補鈣王 根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。健康2.0 ・ 4 天前 ・ 11
血壓長期飆180！壯男多年吃藥無效 「這1治療方式」救回血管彈性
【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名外表健康、無不良嗜好的壯年男性，因血壓長期飆破180 mmHg，伴隨劇烈頭痛與失眠，雖規律服藥與追蹤，但多年來始終無法有效控制血壓，而輾轉到臺中市立老人復健綜合醫院就醫。經心臟內科暨導管室主任鍾偉信醫師檢查後發現，他除了血壓失控，低密度膽固醇（LDL）異常偏高、冠狀動脈亦有明顯狹窄。 為避免血管進一步受損，團隊建議施行立體定位腎動脈交感神經消融術（RDN），並同步植入第三代鎂合金可吸收支架。治療後患者血壓即降，狹窄血管成功撐開，且未來支架吸收後，血管可恢復自然彈性。 改善頑固型高血壓 RDN+可吸收支架修復狹窄血管 在心血管中心安排精密檢查後，由鍾偉信、簡思齊、陳琦棟醫師施以立體定位腎動脈交感神經消融術改善頑固型高血壓，同時針對冠狀動脈病灶植入鎂合金可吸收支架。手術歷時約兩小時，過程順利。隔日患者即可下床活動，且在未服用降壓藥物的情況下，血壓已降至125~135/80~85 mmHg。另外，患者LDL高達200 mg/dL，屬心血管極高危險群，加上近期剛治療腎結石，醫師建議搭配目前最新一代降脂針劑治療，副作用低。 新型可吸收支架保留血管彈性 醫揭使用條健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 3
這5種水果升糖速度驚人！營養師曝第1名千萬別榨成汁
生活中心／杜子心報導台灣被譽為「水果王國」，一年四季幾乎都有盛產水果，也讓不少人養成天天吃水果的習慣。多數民眾普遍認為，水果富含維生素與纖維，是健康的代名詞，「多吃一點也沒關係」，甚至有人把水果當正餐在吃。不過，對此營養師李婉萍就提醒，其實有5種常見水果升糖速度特別快，若沒控制份量，對血糖影響不容小覷，尤其對糖友與想控制體重的人，更要特別留意。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
一天只吃兩餐真的會瘦？醫給答案了 沒做到「這件事」都白搭
前衛福部次長王必勝近日在社群分享減重成果，7個月從92公斤瘦到75公斤，自嘲從「油雞」變「土雞」引發關注。他從113年9月開始執行減重計畫，採用一天兩餐加規律運動，早餐固定吃一片吐司配咖啡，晚餐減量但正常吃，並每天量體重追蹤。王必勝強調自己不是減重專家，但這套方法讓他成功達標且沒復胖。 單純重訓難減脂肪 專家建議有氧運動才是減脂效率最高選擇 減重的核心原則是「消耗大於攝取」，國泰醫院內分泌新陳代謝科黃莉棋主任建議，每週減0.5到1公斤最健康，而王必勝的做法正符合這個標準；他原本設定每週減1公斤，後來調整為每週0.5公斤，發現更容易堅持。現代人都知道減重要搭配運動，才能健康瘦，惟若單純重訓還是不會減少體重或脂肪，有氧運動的減脂效果仍較為明顯。不過，重訓對維持肌肉量很重要，尤其老年人做有氧加重訓的複合運動，整體身體功能改善最佳。黃莉棋主任提醒若主要目標是減脂，則快走、慢跑、游泳等有氧運動效率最高，再搭配重訓維持肌肉量。飲食控制上，王必勝的「一天兩餐」是間歇性斷食的一種方式。黃莉棋主任建議，每天減少500大卡攝取，約可達到每週減0.5公斤並減少精緻澱粉、油炸物和不碰零食含糖飲料等高油高油，還常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖
網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？ 煮飯加醋能降血糖？ 台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
以為痔瘡流血！他照大腸鏡一切正常…醫觸診警鈴大響：是「罕見癌」
多數人都以為肛門異常出血，可能與痔瘡或大腸癌有關，但其實肛門也可能罹癌。大腸直腸外科醫師李克釗分享案例，一名患者因肛門三不五時出血，跑了幾家醫院都說是痔瘡或受傷，擦藥就好，照大腸鏡也都沒問題，最終透過觸診才發現罹患罕見「肛門癌」，及時安排手術，切除病灶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
腸道修復就靠「它」！穩血糖又有飽足感
生活中心／翁莉婷報導現代人經常工作忙碌，一不小心就忽略身體釋出的警訊，隔段時間到醫院做檢查時才發現健康出現問題，因此越來越多民眾開始注重「健康飲食」，為了遵守均衡營養會攝取營養豐富的六大類食物，同時減少油炸、多喝白開水，並搭配適量運動維持身體健康。醫師張家銘在臉書分享「1種類食物」可調節食慾、血糖，減少脂肪肝、腸躁症、大腸癌發生機率。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 8
「這顏色」火龍果能護心臟、有效控血糖！營養師揭3類人適合吃
火龍果香甜可口，不只是排便神器，更是守護代謝的神級水果！近年多項國際臨床研究揭示，火龍果在降血糖、調節血脂及對抗慢性發炎上，展現出驚人的醫療潛力。營養師薛曉晶指出，尤其是「紅色品種」的火龍果，富含甜菜紅素與膳食纖維，不僅能改善血管彈性，對糖尿病前期及高血脂族群更是不可多得的飲食輔助。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 14 小時前 ・ 發起對話
養生女吃大量蔬菜「卻便秘又營養不良」 營養師：應多元攝取
營養師劉怡里指出，一名同時患有糖尿病與高血壓的退休女主管，因積極追求養生而每餐攝取大量蔬菜，卻因此影響其他營養素的吸收，加上進食量減少，反而導致身體營養不足的問題。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
耳朵痛竟跟癌症有關？醫：壓力大、單邊耳鳴更要留心
當民眾出現耳朵痛的症狀時，問題不見得出在耳朵本身，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，背後可能潛藏3大元凶，其中甚至包含癌症的前兆。他提醒，若伴隨「熬夜壓力大」或「單邊耳鳴」等症狀，更需要特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
亂按脖子小心「頸動脈竇症候群」 醫：輕者頭暈重則昏倒
【健康醫療網／記者林則澄報導】武俠劇中，有些角色被碰到脖子後會暈倒，這種情況竟在現實生活中上演！一名患者落枕後請兒子幫忙按摩頸部時突然昏倒，嚇得兒子連聲呼喚，希望將人叫醒，所幸他幾秒鐘後便恢復意識。新光醫院心臟內科洪惠風主治醫師表示，頸動脈竇位於雙耳下方的頸部兩側，輕觸時有脈搏跳動感，用力按壓則可能導致昏倒，因此民眾若無醫師在旁指示，千萬不要隨便按壓。 診間最後一問 拋出關鍵 洪惠風醫師分享，這名患者看診時自認身體狀況無大礙，卻在即將離開診間時說，最近落枕後因肩膀、頸部四周僵硬和痠痛，於是請兒子幫忙按摩，當下不適感雖有減輕，卻也因此昏倒幾秒鐘，讓兒子嚇出一身冷汗。 隨便按壓頸部超NG 該患者接著用手比劃兒子當天按摩的部位，不自覺地停在頸部頸動脈竇（carotid sinus）的位置，讓洪惠風醫師心中的警鈴大作，立刻示警「頸部不可以隨便按壓」，並想把對方的手移開，才發現患者的力量之大，一時之間根本紋風不動。 不當刺激頸動脈竇 頭暈甚至昏倒 洪惠風醫師受訪表示，頸動脈竇就像人體心跳和血壓的暫停鍵，位於雙耳下方的頸部兩側，輕觸時能感受到脈搏的跳動感，臨床上當患者心率不整時，醫療人員會適度按摩健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 3