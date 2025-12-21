冬至吃湯圓還不夠！于美人點出「1食物」必吃：是一個能量轉換

娛樂中心／蔡佩伶報導

今（21日）是一年一度的冬至，除了有熬夜、行房、晚上旅遊外出等禁忌需要避免之外，還有吃湯圓的傳統習俗，希望能讓好運圓滿一整年，然而，女星于美人就點出不只要吃湯圓，其中一項美食也不能缺少，象徵能量交換。

于美人提到今年是最強冬至，尤其甲子日遇到冬至的意思就是「重啟人生」，再加上天赦日，所以更要好好靜下心來給自己一個好的能量轉換，于美人也表示吃湯圓以外，無論如何還都需要吃兩顆餃子，「這是一個能量轉換」，藉此把不好的去除，迎接好的部分。

事實上，在冬至這天還有許多命理老師點出不少禁忌，提到忌行房的原因是氣溫較低，所以陰氣相當旺盛，如果行房恐會造成陽氣外洩，導致陰氣進入體內，會容易生病，有趣的是，去年娶回嬌妻的網紅鳳梨（吳泓逸）看見房事禁忌後，也回應相關貼文，並標註妻子社群帳號寫下「我剛剛才忙完...」，一番言論掀起大家關注。

于美人透露冬至吃湯圓之外，還要吃餃子。（圖／翻攝自臉書）

