冬至吃湯圓！台北15間老字號湯圓店推薦，古早味紅白甜湯圓、鮮肉鹹湯圓讓你圓滿一整年 | BAZAAR

每年冬天除了聖誕節與跨年之外，最令人期待的就是「冬至」的到來，因為可以大吃美味湯圓！冬至習俗吃湯圓象徵團圓、圓滿，代表「金」的紅湯圓可招桃花與招人緣；代表「銀」的白湯圓則可招財、旺事業，所以大家別忘了在冬至當天吃碗湯圓表示年年圓滿幸福！此篇分享「台北15間老字號甜＋鹹湯圓店」推薦清單，古早味紅白甜湯圓、客家鹹湯圓或是肉汁滿溢的鮮肉湯圓應有盡有！
「湯圓」和「元宵」其實不一樣？
每年都有兩個節令有吃湯圓的習俗，年初的「元宵節」以及年底的「冬至」，但很多人不知道的是，其實「元宵」和「湯圓」是兩種不同的食物！
湯圓和元宵最大的不同是製作過程，湯圓是以糯米粉加水後揉成麵糰，再包入餡料，並用手不斷揉搓成圓形，因此外觀看起來較為平滑、一致。
元宵的作法是先將餡料切成約為骰子大小的方塊，沾水後放入有乾糯米粉的竹篩上不停滾動，當餡料沾有薄薄的糯米粉後，再放入水中2秒，接著放回竹篩內繼續滾動，重複這個動作約8-12次，滾成近似圓形的形狀。
台北湯圓店推薦1：蘇媽媽湯圓通化店
PHOTO CREDIT: 蘇媽媽湯圓FB
「蘇媽媽湯圓」發跡於南投埔里，將30年的古早傳統風味帶到台北，通化店位於通化夜市巷弄之間，每年冬至店外都大排長龍，店內甜食以及鹹食都有供應，鹹食包括米粉、乾麵、扁食以及白玉鮮肉湯圓，甜食部分則是遠近馳名的多款彩色湯圓，七彩養生湯圓、花生芝麻湯圓、紅豆芋頭湯圓等等令人垂涎三尺，此外七彩湯圓都是用天然色素製作，健康又美味！
店家資訊
PHOTO CREDIT: 蘇媽媽湯圓FB
地址：台北市大安區通化街39巷19號
電話：02-27081771
營業時間：11:00-20:30
蘇媽媽湯圓FB
台北湯圓店推薦2：呷好圓HowYuan湯圓
PHOTO CREDIT: 呷好圓HowYuan湯圓FB
位於南松市場的30年老店「呷好圓湯圓」，平時會供應湯圓以及剉冰等甜食冰品以及餛飩湯、雞絲麵等鹹食，因價格實惠加上經典口味而廣受歡迎。
PHOTO CREDIT: 呷好圓HOWYUAN湯圓FB
冬天時會暫停冰品販售，並推出冬季限定的紅豆湯，紅豆湯以黑糖熬煮香氣四溢，搭配他們自製純米香Q湯圓，超級療癒！
PHOTO CREDIT: 呷好圓HowYuan湯圓FB
此外店內還有供應三種口味「芝麻、花生、麵茶」的燒麻糬，想吃鹹的也有客家鹹湯圓、鮮肉湯圓！
店家資訊
PHOTO CREDIT: 呷好圓HOWYUAN湯圓FB
地址：台北市松山區南京東路五段291巷10號
電話：0905779366
營業時間：17:00-23:30（週一、二公休）
呷好圓HowYuan湯圓FB
台北湯圓店推薦3：佳佳甜品
PHOTO CREDIT: 佳佳甜品FB
1979年創立於香港佐敦的糖水老店「佳佳甜品」，主打傳統道地的粵式甜點，因用料高級、講究手工製作，據說也是影帝周潤發的愛店！佳佳甜品」還在2016年至2021連續6年榮獲香港米其林推薦中式傳統養生甜品，這40年的經驗與傳承現在在台北也吃的到！
佳佳甜品主要供應芝麻糊、杏仁露、蓮子紅豆沙等粵式甜點，冬天還有特別的寧波薑汁湯圓和湯圓濃薑番薯等暖心必吃甜食！想吃道地、美味又講究的粵式甜點一定要去佳佳甜品！
店家資訊
PHOTO CREDIT: 佳佳甜品FB
【新光三越台北信義A11店】
台北市信義區松壽路11號2F空橋（靠近香提廣場）
【LaLaport 南港店】
台北市南港區經貿二路131號B1（美食市集）
【統一Dream Plaza店】
台北市信義區松高路11號B2 (美食街）
佳佳甜品台灣FB
台北湯圓店推薦4：御品元冰火湯圓
PHOTO CREDIT: 御品元冰火湯圓FB
說到一定湯圓不能忘記人氣排隊名店「御品元冰火湯圓」，秉持著傳統手工製作以及嚴選原料，最知名的冰火湯圓，樸實的外觀隱藏著絕佳風味，雪白剉冰放上手工製作、Q彈飽滿的芝麻或花生口惠的熱湯圓，淋上甜而不膩的桂花蜜，在口中冷熱交融後迎來淡淡甜味，層次豐富、口感極佳，一吃成主顧！除了冰火湯圓外，店內的酒釀湯圓系列也是必吃！
店家資訊
PHOTO CREDIT: 御品元冰火湯圓FB
地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號
電話：0955861816
營業時間：18:00-23:00
御品元冰火湯圓FB
台北湯圓店推薦5：燕山鹹湯圓
PHOTO CREDIT: 燕山鹹湯圓
「燕山鹹湯圓」坐落於捷運雙連站以及民權新路站中間的雙連市場中，小小的店面隱身在台北文昌宮附近的巷弄中，傳承了三代、40多年的手藝讓饕客都讚不絕口。店內供應鹹湯圓以及碗粿、乾麵、粄條等小吃，而招牌鹹湯圓以純糯米磨漿製作，皮薄Q彈的湯圓搭配豬肝或粉腸與清爽大骨湯底，難怪年年熱賣！
店家資訊
地址：台北市中山區民生西路45巷9弄12號
電話：02-25216479
營業時間：週一至五7:00-19:00、週六7:00-15:00（週日公休）
燕山湯圓FB
台北湯圓店推薦6：施家鮮肉湯圓
PHOTO CREDIT: 施家鮮肉湯圓FB
開業近60年的老字號人氣名店「施家鮮肉湯圓」位於延三夜市內，鄰近捷運大橋頭站，不僅是在地人一致推薦的平價美食，也榮登米其林必比登推薦，店內供應品項多元，除了招牌鮮肉湯圓之外，乾麵系列也相當有名，還有香菇雞湯、佛跳牆、控肉飯以及各種小菜。店裡的招牌鮮肉湯圓渾圓有料、肉餡飽滿、皮嫩Q彈，配上清爽湯頭以及茼蒿菜，一碗就超有飽足感！
店家資訊
地址：台北市大同區延平北路三段58號
電話：02-25857655
營業時間：11:30-15:00，17:00-22:30
施家鮮肉湯圓FB
台北湯圓店推薦7：合好政江號
PHOTO CREDIT: 合好政江號FB
原本位於捷運東門站的老字號名店「政江號」於今年3月中歇業，讓老饕們感到相當不捨，沒想到政江號在冬至前夕以「合好政江號」重現江湖！
二代老闆娘表示復活契機是因為兒女決定接班，因此將店面搬到租金較便宜的萬華區光仁國小附近重新開始，目前因人手不足只販售冷凍湯圓，品項有鮮肉湯圓、芝麻湯圓、花生湯圓、小湯圓等等，買十送一，想重溫經典美味的你快點訂購吧！
店家資訊
PHOTO CREDIT: 合好政江號FB
地址：台北市萬華區萬大路423巷42號
電話：02-2395-2109
合好政江號FB
台北湯圓店推薦8：雙連圓仔湯
PHOTO CREDIT: 雙連圓仔湯FB
「雙連圓仔湯」鄰近捷運雙連站，身為古早味名店之一，店內供應味美料實的台式道地甜品，以湯圓、甜品起家，之後推出的燒麻糬更是驚艷顧客，每到冬天一定門庭若市，人潮絡繹不絕。
PHOTO CREDIT: 雙連圓仔湯FB
雙連圓仔湯可以自由選擇不同湯頭搭配湯圓、花生等配料，不論點什麼記得都別錯過入口即化的湯圓以及招牌燒麻糬！
店家資訊
地址：台北市大同區民生西路136號
電話：02-25597595
營業時間：11:00-21:00（週一公休）
雙連圓仔湯官網
台北湯圓店推薦9：客家自製湯圓
PHOTO CREDIT: 客家自製湯圓FB
老字號「客家自製湯圓」位於南京復興捷運站的遼寧夜市，開業超過30年的客家手工湯圓店內所有產品皆為手工及純糯米製造，是夜市中的人氣美食。客家自製湯圓煮著一大鍋七彩小湯圓以及大湯圓，看著就讓人口水直流，店內供應豆花、紅豆湯、花生湯、芋園以及芝麻湯圓、酒釀小湯圓等等，還有裹滿花生粉的燒麻糬，冬天來一碗滿滿的小湯圓＋芝麻湯圓超幸福！
店家資訊
地址：台北市中山區遼寧街69號
電話：02-27407515
營業時間：18:30-23:00（週三公休）
客家自製湯圓FB
台北湯圓店推薦10：三六食粑 原36圓仔店
PHOTO CREDIT: 三六食粑
傳承四代的古早味「三六食粑」（原36圓仔店）坐落於捷運龍山寺站附近、艋舺公園旁邊，三六食粑秉持著純天然，不添加任何添加物和防腐劑，店內專門供應湯圓與刨冰等經典甜品，人潮總是綿延不絕。三六食粑的甜湯配湯圓是必吃招牌，他們家的包餡湯圓經過改良，在芝麻湯圓的皮加入芝麻粉，內餡包入拌炒過的芝麻餡；花生湯圓的皮也加入了花生粉，內餡是拌炒過的花生餡，整體口味更加濃郁，到龍山寺必吃！
店家資訊
地址：台北市萬華區三水街92號
電話：02-23063765
營業時間：9:30-21:30
三六食粑FB
台北湯圓店推薦11：雙連良鹹湯圓
PHOTO CREDIT: 雙連良鹹湯圓FB
內行人大推的平價美食「雙連良鹹湯圓」位於雙連市場中，店內供應鹹湯圓、餛飩、水餃、各式麵類及小菜，30年的古早味招牌鹹湯圓皆為純手工製作，皮薄Q彈餡多美味，喜歡菜市場美食的你經過一定要嘗試！
店家資訊
PHOTO CREDIT: 雙連良鹹湯圓FB
地址：台北市大同區民生西路198-83號
電話：02-25562213
營業時間：16:30-21:30（週日至21:00，週一公休）
雙連良鹹湯圓FB
台北湯圓店推薦12：八棟圓仔湯
PHOTO CREDIT: 八棟圓仔湯FB
開店近50年歷史的高人氣「八棟圓仔湯」坐落於人來人往的南機場夜市，曾經獲得台北評價第一名湯圓寶座，店內的桂圓糯米粥以及酒釀湯圓都讓人欲罷不能，吃過一次還想再吃。八棟圓仔湯真材實料、復古傳統的手藝擄獲眾多老饕的胃和心，酒釀系列酒香氣濃厚，配上口感十足的Q嫩湯圓，喝下去全身瞬間暖和起來！
店家資訊
地址：台北市中正區中華路二段307巷14號
電話：02-23329617
營業時間：15:00-00:00
八棟圓仔湯FB
台北湯圓店推薦13：臺一牛奶大王
PHOTO CREDIT: 臺一牛奶大王FB
位在台大對面的「臺一牛奶大王」是開業60餘年的老字號名店，無時無刻都能看到排隊人潮，無論是冬天還是夏天總是大排長龍，是饕客也認可的必吃古早味。店內供應各式冰品以及經典小湯圓、芝麻湯圓、紅豆湯、花生湯、酒釀湯等等，招牌酒釀湯圓軟糯有勁，與軟綿細緻的蛋花酒釀湯搭配得恰到好處；不死甜的紅豆湯和芝麻湯圓也都讓人超級滿足！
店家資訊
地址：台北市大安區新生南路三段82號
電話：02-23634341
營業時間：11:00-23:00
臺一牛奶大王FB
台北湯圓店推薦14：海記九如商號
PHOTO CREDIT: 九如商號FB
「九如商號」於民國49年創立，60餘年的傳統古早味以湖州肉粽、寧波湯圓、菜肉餛飩以及酒釀湯圓蛋聞名，正宗古早味讓許多顧客慕名而來。店內的招牌是酒釀湯圓，芝麻湯圓的淡淡甜味搭配香氣十足的酒釀湯底實在太銷魂，而寧波湯圓則是以傳統手工Q嫩湯圓配上少量桂花提味的清爽甜湯，簡單經典超美味！
店家資訊
地址：台北市大安區仁愛路四段69號
電話：02-27217777
營業時間：9:00-21:00（週日至20:30）
九如商號FB
台北湯圓店推薦15：蔡萬興老店
PHOTO CREDIT: 蔡萬興老店FB
老字號江浙菜「蔡萬興老店」自民國42開業至今，潮州肉粽、芝麻湯圓、桂花酒釀、寧波年糕等都是高人氣招牌必點系列，因此蔡萬興老店不論是端午節、元宵節或是冬至人潮絡繹不絕。
PHOTO CREDIT: 蔡萬興老店FB
店內最經典的甜品桂花酒釀＋芝麻湯圓，淡淡的桂花甜加上小米酒香氣，再咬一口皮薄爆餡的芝麻湯圓，湯圓老字號名店實至名歸！
店家資訊
PHOTO CREDIT: 蔡萬興老店FB
地址：台北市中正區和平西路一段118號
電話：02-23510848
營業時間：11:30-14:00，17:00-20:30
蔡萬興老店FB
