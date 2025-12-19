冬至吃湯圓！掌握5大原則沒負擔 「4大族群」要當心了

生活中心／陳慈鈴報導

12月21日迎來冬至，當天有一項習俗「吃湯圓」。（圖／記者陳慈鈴攝）

12月21日迎來冬至，傳統習俗中「吃湯圓，長一歲」，家家戶戶通常都會在當天準備湯圓共享。日前台南衛生局就分享5大原則，讓民眾可以健康吃湯圓，同時也提醒「4大族群」的人要當心了。

台南衛生局社區營養推廣中心分享5招健康吃湯圓，包括「控制份量」，建議每次食用10 顆小湯圓或大湯圓 1-2 顆為佳，避免攝取過多熱量；「聰明選食」，餡料建議選用低糖餡料，如紅豆、紫薯、南瓜等天然食材，減少高糖高脂餡料，如花生、芝麻、奶黃等傳統內餡。或是自製全穀湯圓，使用糙米粉、紫米等全穀類製作的湯圓增加纖維含量。

再來是「調整湯底」，甜湯圓若使用傳統糖水湯底熱量高，建議使用少量冰糖或代糖調味或以紅棗、枸杞、桂圓、老薑提味，鹹湯圓則可使用柴魚或蔬菜高湯提升風味，多蔬菜、少油蔥、避豬油；「食物代換」湯圓屬於高升糖指數（GI）食物，容易引起血糖波動，建議食用湯圓時搭配富含蛋白質或纖維的食物，如乳品、豆漿、堅果、白木耳。或是正餐替換，米飯或麵食類份量應減半。最後是「適量運動」，吃完湯圓後可安排輕量運動（如快走30分鐘）以幫助消化，避免熱量囤積。

台南衛生局社區營養推廣中心也針對四大族群提出吃湯圓的建議，糖尿病患者，可以選擇無糖或低糖湯底，並計算總碳水化合物攝取量；控制體重者，減少湯圓份量，搭配高纖蔬菜、優質蛋白質增加飽足感；腸胃敏感者，避免食用過多，防止腸胃不適；高齡及幼兒，不建議食用湯圓，以防止噎到風險。

台南衛生局社區營養推廣中心表示，冬至吃湯圓是一家團圓、凡事圓滿的文化象徵，與健康飲食可以並存。總而言之，湯圓份量恰恰好，小碗盛裝吃少少，減油減糖嘟嘟好。吃完後可別忘了要運動，才能添歲不長圓，既能享受節慶氣氛，也能吃得愉快健康無負擔！

