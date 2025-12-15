冬至吃湯圓！療癒的「鮮奶造型湯圓」

鮮奶造型湯圓

冬至吃湯圓的日子又將來臨囉今年來點不一樣的可愛的造型一眼就能吸引所有人的目光利用鮮奶揉出奶香味十足的糯麵團包入喜愛的各式內餡創作出自己最獨一無二的造型湯圓增添生活樂趣大人小孩都喜愛喔~~#可愛到捨不得吃啊~~~#這奶味也太香濃了~~超愛!!

食材

糯米粉, 300克

鮮奶, 250cc

食用色膏, 少許

冰糖銀耳紅豆湯, 2碗

料理步驟





步驟 1：將牛奶倒入糯米粉中





步驟 2：揉成顆粒狀





步驟 3：取步驟2約10克放入熱水中煮成為粿脆撈起



步驟 4：將步驟3瀝乾水分後加入步驟2再次揉成糰





步驟 5：將地瓜內餡分為每個10克左右(大小顆可自行調整)(內餡口味可依自己喜愛變化)





步驟 6：糯米糰分割為所需的顏色份量可用天然果粉 或是食用色膏顏色深淺可自行調整





步驟 7：取主要顏色糯米糰15克包入內餡





步驟 8：做出自己喜愛的造型





步驟 9：水煮滾後將造型湯圓放入主治湯圓浮起後再2分鐘撈出





步驟 10：冰糖銀耳紅豆湯食譜連結https://icook.tw/recipes/143811





步驟 11：將步驟9倒入步驟10完成

小撇步

甜湯與湯圓建議分開煮好~~這樣甜湯比較不會變稠

甜湯內的食材可自行變化

建議不要做得太大顆~~煮過後會膨脹喔

使用果粉調製糯米糰經過加熱後顏色會有色差變淡

