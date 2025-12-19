冬至吃湯圓「4顆等於1碗白飯」熱量爆表

2025年冬至將於12月21日晚間11時04分正式到來，這個北半球白天最短、夜晚最長的日子，在傳統民俗中被視為一年能量由陰轉陽的重要轉折點。

很多民眾都會吃湯圓，不過4顆包餡湯圓或40顆小湯圓熱量高達280大卡，相當於1碗白飯。營養師建議民眾將湯圓當正餐時，應取代部分飯麵，搭配青菜與豆魚蛋肉類。若只想品嚐，建議控制在2顆包餡湯圓或10顆無餡小湯圓。

鹹湯圓可加入蔬菜、菇類，搭配柴魚或蔬菜高湯，減少油蔥酥用量。甜湯圓則可加紅棗、枸杞、老薑等天然食材調味。糖尿病患者需與主食互換，避免同時攝取甜點；腎臟病患者則要注意湯底鈉含量，以清湯為主。

養生專家建議，冬至期間應注意保暖，特別是腰背、頸部和足部。飲食上可適量進補溫暖食材如薑、紅棗、山藥，但需依個人體質調整。四神湯則是溫和安全的選擇，適合多數體質飲用。

另外命理師林霖分享冬至6大開運祕法。第一，吃湯圓選擇9顆或其倍數，白色提升人緣，粉色增進姻緣。第二，在家中北方位置靜坐或小憩，吸收旺氣磁場。第三，準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下至下個冬至，有助穩聚財庫。第四，前往廟宇參拜點燈祈福。第五，午時進行居家淨化，點燃檀香繞屋一圈，並於四角撒粗鹽。第六，吃豬腳麵線象徵踢開霉運，為來年添福壽。

林霖特別強調，冬至前後正值陰陽交替，不宜進行買賣、簽約等重大決策，建議暫緩至節氣過後再行動。

冬至拜拜順序為神明、祖先、地基主。神明供品包括湯圓3碗、水果3或5種、三牲等；祖先準備湯圓3碗、日常飯菜；地基主則準備湯圓2碗、雞腿便當。

民間流傳的冬至禁忌包括避免爭吵、湯圓忌單數、忌熬夜、忌房事、忌結婚及忌動土搬家。這些習俗主要提醒民眾在節氣轉換時多加休養，避免過度耗損元氣。

