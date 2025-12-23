冬至吃鍋營養師「1建議」…低熱量又美味！

生活中心／翁莉婷報導



「冬至」為北半球1年中白天最短、黑夜最長的一天，也是陽氣開始回升的節氣轉折點，同時也被視為「進補黃金期」，傳統上大家會吃湯圓並準備羊肉爐、牛肉湯、麻油雞、薑母鴨等有補益效果的食物，和家人團聚享受美食。屏東縣政府衛生局日前在官網提醒民眾，進補時「這3點」要注意才能兼顧健康。





.

不少民眾冬天會透過羊肉爐、薑母鴨等來補充熱量。（圖／翻攝自屏東縣政府衛生局）





進入冬至後天氣逐漸轉涼，許多民眾除了吃湯圓應景外，還會準備一些羊肉爐、薑母鴨等火鍋來暖身進補，同時象徵團圓與添歲。屏東縣政府衛生局日前在官網分享關於「選擇食材」與「烹調」方面的相關建議，表示民眾在進補時，常誤將濃縮大量鈉和脂肪的湯頭視為精華，還認為麻油、米酒放越多越補氣，選擇高升糖指數且容易吸附油脂與鈉的麵線、冬粉當主食，加上大量攝取高鈉加工火鍋料，這些可能對身體造成負擔。衛生局呼籲民眾在湯底部分，應減少麻油用量並搭配橄欖油、苦茶油，既能保留香氣又能降低飽和脂肪；肉類部分，優先選擇像是去皮雞肉、油脂較少羊腿肉等低脂部位或烹煮前先去皮。

廣告 廣告

.

營養師建議可「多吃菜」取代高熱量的加工火鍋料。（圖／翻攝自屏東縣政府衛生局）





此外，社區營養師還建議煮火鍋時，以大白菜、高麗菜、菇類等「高纖維低熱量」配料取代高熱量、高鈉且營養價值低的加工食品；主食方面用玉米、芋頭等未精製的澱粉類食物，取代高升糖指數的麵線或冬粉，可有效控制「熱量、脂肪、精緻糖」攝取。

原文出處：冬至來臨「怎麼補」才健康？營養師曝「這類食物」煮火鍋能有效控熱量！

更多民視新聞報導

女警PO文嗆「在盧秀燕腦門開3槍」！檢方急拘提

20歲男入一圈奈米珠！醫見驚曝慘況...險整根報廢

福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代

