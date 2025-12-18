冬至吃「這些」比湯圓更開運！命理師曝9招轉運法

生活中心／綜合報導



隨著天氣逐漸變冷，今年的冬至也即將到來，2025年節氣交會的時間落在12月21日深夜23點04分。對此，命理師楊登嵙指出，冬至是一年中「陰極轉陽」的重要節點，象徵陽氣回升、運勢翻轉，也被視為難得的開運時機。不過他也提醒，節氣前後半個月，屬牛、馬、羊、豬的民眾要特別留意健康狀況，尤其是心臟與血管問題更需多加注意，生活作息與飲食也不能掉以輕心，避免因寒冷或不當活動而引發意外受傷。





冬至吃「這些」比湯圓更開運！4生肖健康亮紅燈命理師曝「9招轉運法」

楊登嵙提醒生肖屬牛、馬、羊、豬的民眾要特別留意健康狀況。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）

楊登嵙表示，冬至前後天氣寒冷，飲食上應避免生冷、油炸食物，減少病從口入的風險，並留意心血管疾病徵兆，不宜從事刺激或高風險運動，以免跌倒或流血受傷。在養生方面，冬至被視為進補的關鍵期，可依體質選擇麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等溫補料理，若不適合大補，則可改以四神湯溫和調養。穿著上則建議保暖為先，長者與慢性病族群可加強背心、關節與四肢防寒，睡衣以棉質、透氣為佳；居家則須維持通風與適當濕度，避免門窗緊閉造成空氣不流通。

楊登嵙表示冬至熱量消耗大，適合以藥材進補。（示意圖／民視新聞資料照）

除了健康調養，冬至也被視為一年中難得的「求財、轉運日」。楊登嵙整理出9大冬至開運法，包含吃湯圓、水餃、餛飩、豬腳麵線象徵圓滿、旺財、增智慧與延壽除晦；冬至進補養足元氣，有助好運累積。民俗上也有添新衣新鞋、祭祖求家運、拜月老求姻緣的習俗，未婚者可準備五色絲線與圓形供品向月老誠心祈求。2025年喜星、桃花星與官星落在東南方，若將紅線、五色繩或粉晶擺放於該方位，有助提升人際、感情與事業運，專家提醒，把握冬至調整身心與運勢，為新的一年提前鋪路。

