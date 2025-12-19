冬至團圓吃甜湯圓 營養師：別攝取過多糖分

〔記者周敏鴻／桃園報導〕12月21日冬至是象徵團圓與祝福的節日，許多民眾會在當天享用甜湯圓，桃園市中壢區天晟醫院營養師陳惠貽提醒，傳統甜湯圓的糖分偏高，民眾若吃得太多，恐攝取過多糖分，宜選擇天然食材等合適湯品，才能兼顧節慶氛圍與健康。

衛生福利部建議成人每天攝取的添加糖，應低於總熱量的10%，若能控制在5%以下更為理想，陳惠貽說，長期攝取過多糖分，恐增加肥胖、糖尿病、代謝症候群等風險。

民眾若在冬至想享用甜湯圓，陳惠貽建議，可以從3方面注意，第1是選對湯底，使用紅茶、烏龍茶、綠茶等無糖茶飲取代糖水，有助減糖；第2應搭配天然食材如桂圓、紅棗、枸杞等，能提供自然甜味，有溫補效果；第3可使用代糖，如赤藻醣醇的甜度為蔗糖的7成以下，幾乎無熱量且不易造成血糖波動。

