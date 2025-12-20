冬至團圓要注意！4顆甜湯圓熱量＝1碗飯 營養師教健康吃小撇步

營養師提醒，一顆甜湯圓就有約70至80大卡。（示意圖／unsplash）

明天將迎接冬至（12月21日），是一年之中白天最短、夜晚最長的節氣，民間傳統習俗常會「吃湯圓」來象徵團圓及添壽。對此，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴提醒，一顆甜湯圓就有約70至80大卡，一口氣吃4顆，熱量就接近一碗白飯，因此應注意「控糖控量」。

侯曉晴指出，高血壓、腎臟病、糖尿病及心血管疾病患者，在歡慶佳節時應注意食物攝取，其中高血壓、腎臟病患者應注意含鈉量與蛋白質攝取量，酒精入菜應適量，避免與藥物產生交互作用；糖尿病患者可與營養師討論湯圓與澱粉份量該如何控制及搭配，年長者或消化功能較弱者應注意吞嚥問題，必要時應避免湯圓與油膩鍋物、少量多餐；心血管疾病患者則需避免高脂部位、少喝湯，選擇天然食材。

侯曉晴表示，由於湯圓主要以糯米製作，屬於高升糖指數食物，食用過量易造成血糖上升、消化不良；一般市售花生或芝麻甜湯圓一顆約70至80大卡，鹹湯圓一顆約55至65大卡，如果一次吃下4至5顆甜湯圓，或5至6顆鹹湯圓，相當於吃進一碗白飯。

侯曉晴建議，如果想要吃得更健康，應該要「控糖控量」，首先是「控糖」，避免甜湯為湯底，可利用枸杞、紅棗、黃耆、無糖紅茶或薑湯增加風味，減少糖的添加，或者搭配豆花或無糖豆漿等蛋白質來源，延緩血糖上升；接著是「控量」，有餡的湯圓以2至4顆為佳，無餡小湯圓則約8至10顆，避免過量食用湯圓導致消化不良。

侯曉晴說，若選擇鹹湯圓當主食，可在湯中加入大量青菜如茼蒿、菠菜、高麗菜、小白菜等；若餐後感到腹脹，可適度運動或搭配溫熱開胃食材，如薄片薑或熱茶。

營養師黃琳惠則提及，冬至也可以吃火鍋暖胃，但要注意均衡搭配、清湯為主，避免攝取過多熱量、脂肪與鈉，湯頭部分以昆布、蔬菜、番茄、藥膳、蛤蜊等湯底為宜，其他高熱量如麻辣鍋、牛奶鍋、南瓜鍋等較油膩或含大量澱粉質，建議偶爾享用並減少喝湯。

黃琳惠表示，食材比例上，應遵守「蔬菜：蛋白質：澱粉＝2：1：1」，並且要先吃蔬菜來增加飽足感，避免一次攝取過多肉類。此外，建議以優質蛋白質為主，多選擇低脂的海鮮、魚肉、去皮禽肉、適量豆腐、豆皮等，少吃肥肉、加工丸餃類（含高鈉與飽和脂肪）；醬料部分，常見的沙茶、醬油膏、芝麻醬鈉含量或油脂量高，淺沾一層即可，不宜過量，可改用蔥蒜、蘿蔔泥、檸檬汁等增加風味。

黃琳惠也提醒，羊肉爐、麻油雞等熱量較高，建議每週至多1次即可，避免油脂與熱量累積。

