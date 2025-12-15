冬至將至！小孟老師揭「4生肖」財運一路旺到跨年後

周日（21日）將迎來24節氣中的「冬至」，因為這天太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長。對此命理專家小孟老師分享，4生肖財運將從冬至一路旺到跨年後，引發關注。

＊以下民間說法，僅供讀者參考＊

命理專家小孟老師在粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，表示4生肖財氣噴湧，財運從冬至一路旺到跨年後，在投資、工作上會有不錯的成績。

屬龍 ：屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，財運有機會開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

屬雞 ：屬雞的人去年整年心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉、慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

屬馬 ：屬馬的人個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此冬至來臨時，財運依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

屬羊：屬羊的人拚勁與衝勁很好，可說是排行第一的，冬至在商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

撰稿：吳怡萱





