冬至將至「別行房」！誤碰6禁忌趕走好運 「必做1事」連旺5年

記者鄭玉如／台北報導

今年冬至在12月21日，白天最短夜最長，象徵陽氣初生。小孟老師提醒，注意冬至禁忌與習俗，例如少行房、多吃湯圓旺財。（示意圖／PIXABAY）

今（2025）年冬至在12月21日，冬至又稱為冬節，是北半球一年中黑夜最長、白天最短的日子，因此古人認為，冬至後白天變長、夜晚變短，有陽氣初始的狀態。水孟國際命理「小孟老師」在臉書分享冬至禁忌與習俗，例如不適合行房，或多吃湯圓能旺財等。

▎冬至禁忌

1、不可以房事

冬至氣溫較低，且陰氣旺盛，男女精力若太旺盛，容易陽氣外泄，導致陰氣入體，恐傷到元神。

2、晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，冬至對於古人為鬼節，建議晚上9點後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

3、嫁出去的媳婦別回娘家

冬至當天氣溫低寒，媳婦若回娘家路途遙遠，在途中感冒生病，回家後傳染給長輩，他們大多年長，冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。

4、不宜熬夜晚睡

冬至氣溫較寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，且冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛，恐影響來年運途。

5、吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓要雙數，不可以單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表幸福圓滿，成雙成對，添歲又添福。

6、忌逞凶鬥狠

冬至是節氣變化之日，情人、朋友外出時，不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

▎冬至習俗

1、冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地基主，感謝神靈過去一年的辛苦護持，期盼來年再多加保佑。供品準備三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯，至於紙錢方面，拜神明使用刈金、壽金、地公金，拜祖先使用刈金或銀紙。

2、吃湯圓

冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，若想求財者會出現財富圓滿如意，人際關係也會人緣滿滿，家庭方面和樂美滿，建議「紅白湯圓一起吃」陰陽調合旺5年。

3、吃水餃

冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後財氣飽滿，招財進寶。

4、吃豬腳麵線

冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲。

5、吃年糕

冬至後代表陽氣的開始，象徵新的氣息，吃年糕表示「吃甜甜的好過冬」，象徵又一年的開始。

6、冬至送鞋

古人在冬至，晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，不過演變至今，變成舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣如同添歲。

7、冬至進補

冬至黑夜較長也較冷，適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

8、吃餛飩

南宋民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天短、夜較長，隔天恢復正常的白天長、夜晚短，有混沌初開的意思，如同盤古開天闢地，祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。

