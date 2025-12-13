冬至將至4生肖要發了！事業財運皆旺 運勢長虹

隨著時序即將進入冬至，有4生肖在事業與財運方面表現尤為亮眼。（示意圖／Unsplash）





隨著時序即將進入冬至（12/21），《搜狐網》命理專欄分析，冬至節氣前後整體運勢能量出現轉換，有4生肖在事業與財運方面表現尤為亮眼，歲末階段運勢走高，工作進展順利，在年底繳出亮眼成績單。

生肖豬

屬豬者以誠待人、心性寬厚，過往累積努力與好口碑，將在冬至前後轉化為實際回報，無論是正職收入或副業、投資報酬，都有穩定提升的跡象，人際關係方面易獲得貴人賞識與支援，為未來發展鋪路。

生肖雞

屬雞者憑藉敏銳的觀察力與靈活思維，在職場上脫穎而出。冬至前後特別適合提出新構想或承擔關鍵任務，其創意與執行力獲得主管肯定，事業有望迎來突破，接下重要工作或升遷機會隨之而來。

生肖蛇

屬蛇者做事冷靜且縝密，在需要精準判斷與風險控管的場合中優勢盡現，冬至期間在談判、決策與策略布局上的表現易受重視，只要避免過度猶豫、把握時機行動，成功近在眼前。

生肖牛

屬牛者做事一向以踏實穩健，長期以來的耕耘將在冬至前後獲得成果，不論是在職場深耕專業，或是在創業路上持續調整方向，都有機會迎來關鍵轉折，實現升職、加薪或業績成長。

