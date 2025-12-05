冬至巧遇天赦日！命理師示警「收一波人走」給破解法

今年冬至與天赦日同一天。（示意圖／Pexels）





今年冬至（2025年12月21日）罕見與「天赦日」同時到來，命理師柯柏成指出，這是百年難遇的特殊巧合。他表示，冬至本就被視為重要節氣，若碰上天赦日，更被視為能「化解災禍、轉運開新局」的重要時機。他提醒，民間傳說冬至也容易「收一個人走」，象徵節氣交替時生命能量較弱，需特別注意健康與安全。

柯柏成指出，下次冬至與天赦日再度重合，要到80年後的2105年，是一般人一生難得遇到一到兩次的特殊運勢時刻。他說，冬至本身象徵陰極轉陽，而天赦日又被認為能赦罪、化厄，兩者疊加被視為「百年一遇」的開運契機。

柯柏成以命理角度分析，冬至也是生死關卡的重要節氣，老天常會「收一個人走」，尤其對住院患者來說更需留意。他表示：「能出院就盡快出院，不要把病氣帶到下一年。」因冬至日照最短、能量最低，確實較容易出現病情惡化，因此更被視為命運的轉折點。

柯柏成建議，民眾可在這天進行簡單儀式作為轉運方式，包括前往宮廟祈福、靜坐、唸經，或在冬至子時安靜休息，讓自己與節氣「同頻」。他也分享，可在這天煮「錢水」淨宅求財，加入168枚硬幣與橘子皮煮沸，再拿著鍋子讓蒸氣走遍家中角落，象徵換氣轉運，煮過的硬幣可作為錢母隨身攜帶。

此外，他提醒冬至也是天赦日禁忌最需留意的節氣，儘量不要殺生與惡口傷人，避免破壞吉日能量。冬至湯圓則被視為應景開運食物，可吃雙數象徵好事成雙。他強調，開運並非複雜儀式，而是「順著節氣去生活」，讓自己與天地自然節奏連結。

