冬至巧遇天赦日！命理師警告「恐收走一波人」：快做這件事

冬至巧遇天赦日！命理師警告「恐收走一波人」。示意圖／PhotoAC

今年的「冬至」節氣將在12月21日晚間23時2分48秒到來，命理師柯柏成說，冬季遇上甲子日才有天赦日，因此一年當中也就5至7天，在一年當中也算是少遇到，這次又是本年度的最後一次天赦日。但是，他提醒「老天會在冬至收一波人走」，呼籲大家要做一件事保平安。

柯柏成說，冬至又同時是天赦日，可以說稀有難見，百年一遇也不過分，以上個世紀整整100年，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，本世紀只有2002及今年2025年，錯過今年就要再等80年，到下個世紀2105年才會再遇到冬至同是天赦日這樣的強運時機，因此絕大部份人的一生當中頂多也就能遇到一兩次，比哈雷彗星的週期還難等。

廣告 廣告

柯柏成提醒，在命理實務上確實老天會在冬至收一波人走，對應地球和太陽的軌道，冬至到了遠日點，北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，確實會有許多人過不了這關。

另外一關就是過年除夕前，這跟古代把冬至當作過年也有關係，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年，因此冬至這個大節氣本身就是個命運轉折節點。

冬至當日應該做什麼？

柯柏成說，冬至當日的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，今年也是一樣，如果沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，再不濟什麼都不做，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

要怎麼求財？

可以自己「煮錢水」，柯柏成說，這次的錢水可以特別一點，把168枚硬幣加清水後放在鍋中煮的時候，再多加幾片吃剩新鮮的橘子皮，這樣煮沸後要小心用鍋子拿著到房子裡的各角落繞一繞，水蒸氣混著橘子的香味可讓宅運整個換氣，讓你來年好運旺旺來，煮過的錢幣冷卻擦乾後，可以給家人各一枚當錢母帶在身上，剩的銅板一樣用聚寶盆裝著放在家中財位，待下次天赦日前或者除夕當天把銅板捐出去，廟裡的功德箱或便利商店的零錢箱都可以把善的能量傳播出去，讓自己更有福氣。

天赦日許願

柯柏成說，天赦日的特別之處就是這一天在廟裡或教堂許願都特別容易實現，一陽來復的冬至就更會把這種能量推高到頂點，這一天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，因此更建議這一天全日素食以符合這樣的吉祥日子。

另外，他說冬至湯圓是應景的食品，就像端午節吃粽子一樣專屬節氣的開運食品，紅白小湯圓或包餡湯圓，建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。



回到原文

更多鏡報報導

她把懷孕女兒肚子割開「挖出胎兒」 檢痛批：邪惡的化身！

開心婚禮變調！姑姑超扯理由親手「溺死」6歲姪女 親生兒子都不放過

台人到日本旅遊「一舉動」超熱情 網嚇瘋搖頭：千萬別做