冬至巧遇天赦日！祭拜懶人包一次看懂流程、供品和禁忌

冬至又稱「冬節」，是二十四節氣之一，通常落在每年12月21日至23日。這一天白天最短、夜晚最長，象徵陰極轉陽，也被視為一年新運勢的起點。台灣許多人會在冬至祭拜節日家中或廟宇祭拜神明、祖先與地基主，祈求平安順利。

什麼時候冬至？

2025年的冬至落在12月21日，農曆十一月初二。祭拜多在白天進行，建議早上到中午前完成，通常在午餐前完成儀式。如果當天不便，也可以提前最多三天，但不宜延後。

冬至要拜誰？

祭拜對象包括家中神明、祖先和地基主。神明如土地公、灶神或城隍爺，祈求來年平安順利；祖先祭拜表達慎終追遠與感恩；地基主祭拜祈求居家安穩。許多人也會前往土地公廟祈福，單身者則向月下老人求姻緣。

供品要準備什麼？

供品依對象略有不同。拜神明時多準備茶或酒、三牲、三至五種水果、三碗湯圓及發粿，金紙可用大百壽金、壽金或福金。祭祖則以白飯、六或十二碗菜餚、三碗湯圓、水果與糕餅為主，金紙選刈金、銀紙與公媽金。地基主供品較簡單，茶或酒、簡單菜飯、白飯、湯圓與水果即可，金紙用刈金、銀紙或蓮花金銀。

冬至祭拜流程

對現代人來說，祭拜可以簡化，水果選三至五種當季水果，湯圓三碗即可，糕點兩到三樣，茶水三杯即可，三牲可省略或僅準備一種。重點在於誠心，而非供品多寡。祭拜時先擺放整齊供品，點香，向神明、祖先與地基主稟告姓名與心願，再焚燒金紙，最後感謝庇佑並收拾供品保持整潔。

湯圓則有特殊意義，拜神明與祖先準備三碗，地基主一碗，顆數以雙數為佳，象徵團圓。鹹湯圓多在冬至前一晚煮食，甜湯圓則在祭拜後才食用，吃過冬至湯圓也象徵增添一歲。祭拜時可口誦禱詞，如拜神明時說「弟子某某某於冬至準備供品敬奉，祈求神明保佑闔家平安、健康順利、事事圓滿」，祭祖與地基主可依此口吻表達敬意與祈求。

冬至祭拜禁忌

冬至拜拜有一些禁忌，湯圓避免單數，水果要慎選，避免多籽或異象水果，如番茄、芭樂、釋迦或檸檬；節氣前後不宜婚嫁，避免熬夜、爭吵等耗損陽氣行為。

此外，2025年冬至恰逢百年難得的天赦日，適合靜心、早睡、誦經，也可製作「煮錢水」祈福，象徵來年財運與福氣。天赦日禁忌為避免殺生與口舌是非，全日以素食為宜。冬至不僅是祭祀祖先與神明的日子，也象徵陽氣回升、轉運開端。即使生活忙碌，透過簡化供品與流程，也能以誠心完成祭拜，迎接新的一年平安順遂。



